Čeští lékaři na MS: stříbro i bez peněz, anesteziolog z Dukly lepší než Ronaldo | iSport.cz

Když brazilská modla Ronaldo v roce 2006 překonal letitý rekord Gerda Müllera v počtu vstřelených branek (15) na mistrovství světa, byla to velká událost. Čeští lékaři, kteří již sedm let reprezentují ve fotbale po celé zeměkouli, mají v kádru také svého „Ronalda“.

Jmenuje se Ladislav Šindelář. Je mu 36 let a s týmem je od jeho vzniku. Tedy od stříbra z roku 2013 v Maďarsku. Celkem má za sebou už sedm lékařských šampionátů a na každém z nich se mu povedlo skórovat. Na tom letošním si připsal dva góly. Nejdříve přispěl k demolici Jižní Koreje (5:0) a poté k výhře 4:1 nad Rakouskem.

České mužstvo mělo v Mexiku důvod k menší oslavě již druhý den. „Klasicky jsem to odnesl pokutou, občerstvením a drinky pro kamarády,“ popisuje Šindelář. Během sedmi let se z něj stala ikona šampionátu. Každý ví, jakou zbraň v něm Češi mají. „Když jsme přestupovali na letišti ve Frankfurtu, letěla s námi část německé výpravy a už tam mě poznávali. Člověk to pozná, že se o něm někdo baví. Něco zaslechne,“ směje se klubový lékař druholigové Dukly.

K Šindelářovi se hlásil i Ivanschitzův bratr

Další perlička přišla, když se výpravy chystaly na zahajovací ceremoniál. „V autobuse vedle mě seděl bratr Andrease Ivanschitze, který působil v Plzni. Je také lékař a reprezentuje Rakousko. A hned se ke mně hlásil. Věděl, kdo jsem a že střílím góly,“ usmívá se Šindelář.

„Jelikož cesta trvala déle, tak jsme si hezky popovídali o fotbale. Člověka tohle potěší, když se o vás zajímají i soupeři,“ dodává. Jediné, co úspěšnou misi v Cancúnu pošramocuje, je druhé prohrané finále v řadě. A opět s Velkou Británií, které Češi podlehli 1:2. „Zatímco doma v Praze nás jednoznačně fyzicky přejeli, v Mexiku to bylo vyrovnanější. V podstatě zápas rozhodl velmi nešťastný gól,“ mrzí jej.

Nicméně bilance sedmi účastí, sedmi finálových zápasů a třech zlatých medailí považuje dál za mimořádnou. V hlavě už mu kolují myšlenky na příští ročník, který se koná v Argentině. „S fotbalem jsem ještě neskončil, dál ho hraji v Libčicích nad Vltavou a motivaci stále mám. Doufám, že pojedu,“ hlásí zkušený anesteziolog.

MS jako luxusní dovolená. Z vlastní kapsy

Doufat musí i zbytek týmu. Sehnat prostředky na cestu do Jižní Ameriky, startovné a další organizační náklady, není pro hráče jednoduché. „Například finanční podpora u Němců či Angličanů je na úplně jiné úrovni. Vidíte to na jejich značkovém oblečení, tréninkových pomůckách. Dokonce tam měli i své rodiny,“ závidí Šindelář.

Český tým takový luxus nemá. Spoléhá se na pár věrných sponzorů. Na letošní turnaj mu materiální pomohla FAČR a košile na slavnostní zahájení nechala ušít OHL ŽS. I proto jsou náklady na jednoho hráče v cenové hladině luxusní dovolené.

„Kdybychom neměli pár sponzorů (Česká lékařská komora, Bohemilk, Fruitisimo a Red Bull), které spočítám na prstech jedné ruky, asi bychom se těžko dávali dohromady. Pro čerstvé absolventy rozhodně není snadné zaplatit třeba 80 tisíc, aby jeli reprezentovat,“ dodává Šindelář.

Příští ročník zavede české lékaře opět do Jižní Ameriky. Po Brazílii a Mexiku se MS bude konat v Argentině.

Podvodníky Rusy a Uzbeky nepozvali

Jet reprezentovat na lékařské MS nemůže kdekdo. Každý z hráčů musí doložit certifikované diplomy a během turnaje dochází k náhodným kontrolám. Při nich se hráči testují z lékařských znalostí.

Během loňského šampionátu v Praze někteří členové z výběru Ruska a Uzbekistánu však podváděli. Jeden z vybraných dokonce nepoznal ledvinu od štítné žlázy. I proto nebyly země do Mexika pozvány.

Pochybnosti však vyvolala Ukrajina, která turnaje bere velmi vážně. Když její výprava odlétala, loučil s ní náměstek ministra a do centra dění dorazil fandit i talent Manchesteru City Oleksandr Zinčenko.

Přesto došlo k nepříjemnostem. „Za jejich výběr hrál kluk, který na Ukrajině působí ve druhé lize. Nejdřív řekl, že je zubař, pak rehabilitační doktor... Když jsme si ho našli na Transfermarktu, má tam hodnotu asi 75 tisíc liber (cca 2 miliony korun). Zkoušením však záhadně prošel,“ kroutí hlavou Ladislav Šindelář.

České výsledky na MS lékařů

Základní skupina

Česko – Argentina 1:2

Branka: Nedvěd

Česko – Jižní Korea 5:0

Branky: 2x Mencl, Hála, Šindelář, Bořke

Česko – Rakousko 4:1

Branky: Čapek, Mencl, Šindelář z pen., Hlouch

Čtvrtfinále

Česko – Ukrajina 1:1 (4:3 pen.)

Branka: Teplan

Semifinále

Česko – Katalánsko 4:1

Branky: 2x Nedvěd, Hála, Mazura

Finále

Česko – Velká Británie 1:2

Branka: Mencl