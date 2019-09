Opilý rozhodčí zná trest! Vyfasoval maximální zákaz, pykat bude i hlavní | iSport.cz

Záběry z dorosteneckého utkání mezi Berounem a Slaným obletěly o víkendu republiku. I když utkání začalo v neděli dopoledne, Šefara měl viditelně problém s chůzí, pokus o výklus skončil pádem na obličej. Do následujícího utkání mladších dorostenců už nenastoupil. „Z důvodu jeho podnapilého stavu,“ uvedl v zápise hlavní sudí Marek Špidra, který v utkání starších dorostenců byl druhý asistent.

„Chování rozhodčího Milana Šefary je zcela neakceptovatelné. Za komisi rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu mohu říci, že si neumím představit jeho další působení v soutěžích SKFS. Pro jeho jednání a chování neexistuje žádná omluva či polehčující okolnost,“ sdělil už v pondělí předseda středočeské komise rozhodčích Pavel Mareš.

Na čtvrtečním zasedání Disciplinární komise Středočeského kraje padl trest. Šefara dostal roční zákaz výkonu jakékoliv funkce od rozhodčího přes delegáta, trenéra, lékaře, maséra, vedoucího mužstva či hlavního pořadatele. K tomu peněžitou pokutu ve výši 40 tisíc korun. „Vykonával funkci asistenta rozhodčího ve stavu vylučujícím plnění jeho povinností,“ zní v rozhodnutí.

Rok si od fotbalu odpočine i hlavní rozhodčí Tomáš Brožek, který vyfasoval totožný trest, pokutu však zaplatí jen ve výši 20 tisíc korun. Na záběrech je dokonce vidět, jak si stav svého opilého kolegy přiběhl zkontrolovat. I tak ho nechal pokračovat v utkání. „Úmyslně nesprávné uvedení popisu událostí do zápisu o utkání,“ popisuje důvod trestu Disciplinární komise.

Středočeská disciplinárka nemohla udělit vyšší tresty. Maximem byl zákaz činnosti na jeden rok a pokuta 50 tisíc korun.

„Rozhodčí se čtvrtečního jednání nezúčastnili, byli řádně omluveni. V pondělí proběhlo mimořádné zasedání komise rozhodčích, kde všechny tři rozhodčí vyslechla. Od komise rozhodčích jsme měli dobré podklady, jak je potrestat. Je to čin naprosto ojedinělý,“ řekl novinářům předseda disciplinární komise Martin Havel.

„Za dobu, co dělám v disciplinární komisi, jsem se s tím nesetkal. Poškozuje to jméno fotbalu, obzvlášť u mládeže. Když jsme viděli video, jak o tom dorostenci diskutují, to je něco strašného. Hlavní rozhodčí neměl vůbec připustit, aby tam ten asistent byl. Někomu by se zdálo, že hlavní za nic nemůže, ale může,“ dodal Havel.

Opileckému skandálu se před třemi lety nevyhnula ani nejvyšší soutěž. Sudí Marek Pilný a Jiří Jech se tehdy podíleli na řízení duelu mezi Příbramí a pražskou Slavií pod vlivem alkoholu a výkonný výbor FAČR je posléze vyloučil z asociace.

