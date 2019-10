Akce kulový blesk? Případný konec Pochettina může rozjet rošádu | iSport.cz

Vysoká porážka by podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohla znamenat konec kanonýra Harryho Kanea v londýnském klubu. • Profimedia.cz

Zinedine Zidane by mohl v budoucnu koučovat třeba slavný Juventus, za který dříve hrával • Reuters

Škatulata, hejbejte se. Vzhledem k nahnuté situaci několika trenérů těch nejlepších celků napříč fotbalovou Evropou se může v dohlednu odehrát série několika výměn. Kdo by se do této hry mohl zapojit? Prvním adeptem je manažer Tottenhamu Maurico Pochettino. V případě jeho odchodu od Spurs by na sever Londýna mohl zamířit José Mourinho. Portugalec může najít staronový domov v Realu Madrid, kde nemá pozici stoprocentně jistou Zinedine Zidane. A tak dále…