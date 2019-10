Premier League | Brankář Tottenhamu chyboval, pak si šíleně ohnul ruku. Kvůli bolesti křičel! | iSport.cz

Všechno začalo, když domácí Pascal Gross poslal na branku Tottenhamu po třech minutách střílený centr. Llorisovi se zákrok nepovedl. Místo, aby míč vyrazil nad branku, srazil ho před sebe a pro dobíhajícího Neala Maupaye už bylo snadné ho trknout do sítě.

Fanoušci Tottenhamu se začali chytat za hlavu: Tak hloupá chyba! Jenže brzy jejich pocity vystřídal strach o zdravotní stav jejich brankáře. Lloris si při dopadu na zem nepřirozeně zkroutil ruku v lokti, na opakované záběry nebyl příjemný pohled.

Hned nastoupili zdravotníci, kapitána Tottenhamu naložili na nosítka a bylo jasné, že poputuje do nemocnice. „Bolestí křičel, když ho nesli tunelem. Musel dostat morfin na zmírnění bolesti,“ reportoval komentátor televize BT Sport Des Kelly o hororové chvíli.

Pro nalomené sebevědomí Tottenhamu přišla další rána, ze které se třetí tým minulé sezony nedokázal oklepat a utrpěl další výraznou porážku. Po ní vypadl z top pětky v ligové tabulce a pokračuje v nevýrazném startu sezony. Pozice trenéra Mauricia Pochettina je rázem nejistá. „Teď určitě neodejde, je to bojovník a bude se snažit dostat svůj tým zpátky na lepší místo,“ obhajoval ho bývalý kouč Brightonu a hráč Tottenhamu Gus Poyet ve vysílání BBC.

S brankářskou jedničkou však v nejbližší době Pochettino počítat nemůže. „Z nemocnice nemáme dobré zprávy,“ přiznal trenér Tottenhamu.

This is horrible 😭😭 look how he broke his left arm. Get well soon Hugo Lloris pic.twitter.com/WA046jKk4e