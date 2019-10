Gnabryho pomsta. Na Anglii nemáš, slýchal. Zdemoloval Spurs a rýpl si | iSport.cz

Vytřel všem zrak. Serge Gnabry v Lize mistrů vyvrátil tvrzení, že jeho hra na anglický fotbal nestačí. Čtyřmi trefami řídil 24letý hráč, který prošel mládeží Arsenalu, drtivou výhru Bayernu 7:2 nad Tottenhamem. Jeho příběh z nechtěného po hvězdného tak napsal další, doposud nejzářivější kapitolu.

Prošel mládeží Arsenalu, ale s tehdejším trenérem áčka Wengerem nikdy nenašli společnou řeč. Během let 2012-2016 odehrál za „Gunners“ pouhých 13 zápasů, ve kterých si připsal jeden gól. V posledním roce byl navíc poslán na půlroční hostování do West Bromwich Albion, ale ani zde to nebylo ono.

„Serge sem přišel hrát, ale prostě nebyl na takové úrovni, aby mohl hrát zápasy,“ řekl manažer West Bromu Tony Pulis předtím, než se Gnabry vrátil v lednu 2016 do Arsenalu.

V srpnu 2016 Gnabryho anglická štace skončila, Wenger ho prodal za pouhých 4,5 milionu liber do Werderu Brémy (dnes je jeho hodnota odhadována na 54 milionů liber). Zde rodák ze Stuttgartu pookřál a ve 27 ligových utkáních nastřílel 11 branek. I proto si ho vyhlédl Bayern Mnichov.

Ten Gnabryho poslal ještě na roční hostování do Hoffenheimu, kde pokračoval ve své produktivitě a připsal si 10 ligových tref. Od léta 2018 už je ale plnohodnotným členem kádru německého giganta. A i v první sezoně v Bayernu naplnil kvótu alespoň 10 bundesligových branek.

V podobném trendu pokračuje i v aktuální sezoně. V lize má na kontě pět startů, během nichž stihl jeden gól a tři asistence. A svůj v Anglii nedoceněný talent naplno ukázal v úterním zápase Ligy mistrů na půdě Tottenhamu, který Bayern deklasoval 7:2.

K demolici „Spurs“ přispěl čtyřmi góly. A ačkoliv jeho angažmá v Arsenalu nedopadlo ideálně, možná právě to mu dopomohlo k brilantnímu představení. „Severní Londýn je červený! Jsem přesvědčený, že si to všichni fanoušci Arsenalu užili!“ reagoval po zápase Gnabry, který svým vyjádřením poukázal na svou minulost u „kanonýrů“ a rivalitu s Tottenhamem.

Čtyřgólovým galapředstavením zaostal Gnabry jen o jednu branku za rekordem Ligy mistrů, kterým je pět gólů v jednom utkání. Jako první je dal v roce 2012 při osmifinálové výhře 7:1 nad Leverkusenem Lionel Messi z Barcelony a v roce 2014 ho napodobil Luiz Adriano ze Šachtaru Doněck při vítězství 7:1 v základní skupině nad BATE Borisov.

Čtyři góly v utkání hlavní fáze Ligy mistrů dalo kromě Gnabryho ještě dalších 11 fotbalistů včetně jeho současného spoluhráče Roberta Lewandowskiho. Hvězdička Bayernu je však první, komu se povedlo čtyři trefy vměstnat do druhého poločasu. „Myslím, že čtyři góly v zápase jsem dal naposledy jako malý kluk. Mám velkou radost. Navíc dát sedm gólů na stadionu Tottenhamu se nestává často," radoval se Gnabry.

Za svůj počin si na památku odnesl domů zápasový míč. O ten všam musel zabojovat, protože jeho vtipkující spoluhráči mu jej nechtěli zprvu dát a Javi Martínez balón dokonce zakopl. Ještě předtím se navíc autor čtyř branek poroučel nedobrovolně k zemi, když jej při oslavách ze srandy ve skluze podkopl spoluhráčeNiklas Süle.

Serge Gnabry scored four goals, but his team-mates don't want him to have the match ball 😂😂😂pic.twitter.com/FBTBB0ytVN