TOP 10 českých dresů: Euro 96, Boby z Lužánek i liberecká rarita za 150 liber | iSport.cz

Nové venkovní dresy české reprezentace vyvolaly mezi sportovní veřejností spoustu (především negativních) reakcí. My jsme se ale na fotbalové trikoty podívali z té lepší stránky. Redaktor iSport TV Martin Vait ve speciálním videu vybral TOP 10 českých dresů - a to na klubové i reprezentační úrovni. Který se v jeho žebříčku dostal až na pomyslný vrchol?

Mladá Boleslav vlétla do české ligy s velkou energií i ambicemi – už v druhém roce mezi elitou se stala vicemistrem a hrála evropské poháry. Dokladem svěžesti z úvodních let nebyla jen její atraktivní předvedená hra, na níž se podílely legendy jako Kulič, Holub, Rajnoch, stejně jako Mendy a především Sylvestre, ale také tyto krásné modrobílé pruhované dresy ze sezony 2008-09 s citlivě vsazenými logy ikonických českých značek.

Jablonec mezi lety 1998-2001 využíval stejné šablonové dresy Puma, které na Euru 1996 nosila i česká reprezentace, a to i se stejným fontem čísel a jmenovek. V případě Severočechů ale byla barevná kombinace pochopitelně jiná. Kromě zelené a bílé symbolizovala přelom milénia u Jablonce také černá - a spolu se sponzory se designérům podařilo skloubit celou řadu prvků do fungwujícího a i zpětně velmi živého celku. Verze dresu z následujících sezon už tak nápadité kombinace barev ani sponzorů sladit nedokázaly.

Legendární sezona, legendární dres. Klasika ztvárněná i na choreích tribuny Sever. Do sešívaného dresu se nádherně vklínilo červenobílé logo Benziny, stejně jako nenápadně i znak Volkswagenu. Slavia tak při tažení Pohárem UEFA zaujala nejen svými výkony.

6. Teplice (1999/00)

Teplice na konci 90. let prožily nádherný start do ligového působení a stejně jako Mladá Boleslav i ony už ve své druhé sezoně dokázaly v lize vystoupat na druhé místo tabulky. Hned na začátku následujícího ročníku se Skláři v 3. předkole Ligy mistrů utkali s Borussií Dortmund, a to v těchto povedených dresech, které vyrobila – světe, div se – firma Alea, která se v pozdějších letech připomněla spíše bizarními random výplody na úbory Radka Štěpánka. Podobnost se vzorem dresu Zbrojovky Brno možná není tak úplně náhodná, přesto je někdy lepší dobře napodobovat, než špatně vymýšlet.