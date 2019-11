Nové dresy pro reprezentaci: venku netradičně, barva symbolizuje svobodu | iSport.cz

Národní tým se rozhodl pro radikální změnu. Nová sada venkovních dresů už není vyvedená v tradičních červených, bílých, případně modrých barvách, ale premiérově ve světle zelené. „Nové venkovní dresy jsou velice odvážné, až revoluční. Tím se chce puma řídit i u ostatních národních týmů. Italové nebo Švýcaři mají také odvážné venkovní dresy. U domácích se chceme držet tradic, ty představíme příští rok v březnu,“ vysvětlil Štěpán Reinberger ze společnosti puma.

Na české poměry extravagantní barva, ve které ještě národní tým nikdy nehrál, vyvolá jistě řadu diskuzí. „První návrhy dresů jsme od pumy dostali zhruba před dvěma lety v rámci procesu přípravy, která nové kolekce provází. Nové barené provedení vzbudilo řadu debat i na půdě asociace,“ připustil předseda FAČR Martin Malík.

Proč se k nové barvě nakonec na asociaci přiklonili? „Po EURO 2016 skončila v národní týmů řada hráčů. Bylo jasné, že nároďák musí projít určitou formou omlazení, obrody. Nové, překvapivé, až agresivní barevné pojetí dresů pasuje k novému národnímu týmu. Proto jsme se rozhodli návrh ze strany pumy akceptovat,“ vysvětlil Malík.

Počítá i s negativními reakcemi. „Je to změna, něco nového, co přitáhne pozornost ke dresům i k utkáním nároďáku, která nás čekají. Věříme, že se v nich podaří postup na EURO. Nezastírám, že to je jedna z věcí, o kterou nám trošku šlo, to znamená přitáhnout zájem veřejnosti,“ dodal Malík.

FAČR připravil k novým dresům i vtipné video, kde vystupuje trenér Jaroslav Šilhavý společně s hercem Davidem Novotným. „Když jsem viděl tuhle barvu poprvé, trošku mě to překvapilo. Ale věřím tomu, že hráči se v nich budou cítit příjemně, to je důležité. Snad nám přinesou štěstí,“ doufal Šilhavý.

Světle zelená barva, která je doplněna trenkami a štulpnami v černé, má symbolizovat lipový list. „Je to inspirované lípou, která nám připomíná národní svobdu. V Bulharsku se v nich bude hrát první zápas 17. listopadu, tedy přesně 30 let od sametové revoluce. Věříme, že česká fotbalová veřejnost vezme tyhle dresy pozitivně, fanouškům se budu líbit, hráčům přinese štěstí a uvidíme je příští rok na mistrovství Evropy,“ dodal Reinberger.

Češi se v zelené barvě představí poprvé v neděli v Sofii, kde na závěr kvalifikace nastoupí před zavřeným stadionem proti Bulharsku. Pokud porazí ve čtvrtek v Plzni Kosovo, nastoupí už s jistotou postupu na EURO 2020. Tam zelené dresy v pozici druhé sady případně vystřídají bílou, hlavní barvou zůstane tradiční červená.

