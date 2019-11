Další superskalp! O tom jsem ani nesnil, řekl Hyský. Felipe byl skvělý | iSport.cz

Autor hattricku při vítězství Slavie do 19 let nad Interem Joao Felipe • Michal Beránek / Sport

Autor hattricku při vítězství Slavie do 19 let nad Interem Joao Felipe • Michal Beránek / Sport

Když dorostenci Slavie do mládežnické Ligy mistrů v polovině září vstupovali, odvezli si z Milána čtyřgólový debakl. „Tehdy jsme byli vyjukání, nervózní. Pro všechny to bylo něco nového. Ale dneska to mělo úplně jiné parametry. Inter nás možná i trochu podcenil. To tak bývá, mysleli si, že když nám dali čtyřku, půjde to samo,“ usmál se kouč Hyský.

Jeho svěřence nepotopila chyba (jinak velmi dobře chytajícího) brankáře Surovčíka, po které se Inter dostal do vedení. Chvíli po ní totiž zaváhání obrany hostů využil Felipe a rozjel svou show.

Za stavu 1:1 si převzal balon na levé straně, zbavil se o dvě hlavy vyššího obránce a zamířil přesně k bližší tyči. „Jeho živelnost je do naší hry obrovským přínosem. Je jiný než naši hráči,“ uznal Hyský. Krátce po přestávce navíc Felipe nádherně trefil i přímý kop. Hattrick – 3:1!

Jen pár minut poté střelou zpoza vápna ještě zvýšil záložník Lukáš Červ.

A zaskočený Inter už odpověď nenašel. Kouč Armando Madonna poskakoval u postranní čáry, hráčům často udílel pokyny. A divák nemusel být zrovna špičkový italštinář, aby pochopil, že v některých situacích je zrovna nechválí.

„Tehdy v Miláně jsme nevěděli, do čeho jdeme. Oni navíc hrají v netypickém rozestavení 3-5-2. Ale teď jsme měli dva taktické tréninky. Přesně jsme věděli, co chceme hrát, jak se posouvat a napadat,“ zmínil střelec čtvrté branky Slavie Červ, na čem mladí slávisté nejvíc zapracovali.

A najednou jsou v situaci, že za dva týdny v Dortmundu jim k postupu do další fáze bude stačit remíza. „Těžko se mi hledají slova. Nečekal jsem, že v takhle těžké skupině budeme mít před posledním zápasem devět bodů. Proti nám stojí obrovská kvalita, někteří lidé si to ani nedokážou představit. Jsem hrdý na to, co kluci předvedli,“ podotkl spokojený Hyský.

Střelecky nejpovedenější zápas v dresu Slavie prožil osmnáctiletý Brazilec Felipe, který si v Evropě pořád zvyká na nové prostředí. „Konečně mu to tam napadalo, v poslední době se spíš ustřeloval,“ řekl parťák Červ. „Hattrick je neskutečný, hrozně moc mu to přeju. Některé zápasy mu nevyšly, pořád se učí a hlavně v ČFL to pro něj není jednoduché. Ale tyhle zápasy v Youth League… Dneska byl jeho výkon fantastický,“ přidal Hyský.

Byť přiznává, že komunikace s talentovaným Jihoameričanem ještě není ideální. Felipe neumí anglicky a stejně jako češtinu se nový jazyk učí hodně pomalu. „Byl bych spokojenější, kdyby to šlo rychleji. Pomáháme si alespoň přes Petra Hurycha, skauta, který umí portugalsky,“ vysvětlil trenér dorostu Pražanů. „A nějaká česká slovíčka jsme ho už naučili,“ pousmál se Červ.

Před posledním zápasem v Dortmundu mají slávisté jasný cíl. „Pojedeme tam vyhrát. Máme to rozehrané tak, že samozřejmě chceme postoupit. Uděláme všechno proto, abychom to zvládli,“ uzavřel Hyský.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32. Felipe, 41. Felipe, 49. Felipe, 53. Červ Hosté: 29. Fonseca Sestavy Domácí: Surovčík – Hošek, Vincour (C), Štětka, Kosek – Červ, Křišťan, Zinhasovič (90+2. Hájek) – Douděra (79. Jurásek), Toula, Joao Felipe (70. Zeronik) Hosté: Pozzer – Youte Kinkoue (52. Persyn), Ntube, Pirola – Gianelli (52. Burgio), Boscolo Chio (52. Vergani), Agoume, Schirò (C), Colombini – Oristanio (73. Squizzato), Fonseca (73. Gnonto) Karty Domácí: Křišťan, Zinhasovič Rozhodčí Trustin Farrugia Cann – Roberto Vella, Ivan Galea (všichni MLT) Stadion Sportovní areál Na Chvalech, Praha

Tabulka: