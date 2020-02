iSport podcast: Jak se zrodil slavný tým Sparty? Žádný zanďour a padla i Barcelona | iSport.cz

Ani jeden český tým se letos poprvé po pěti letech neprobojoval do jarní části evropských pohárů, a tak se v pětidílné retrosérii iSport podcastů ohlížíme za nejpamátnějšími českými jízdami v Lize mistrů, Poháru UEFA či Evropské lize za 30 let svobodného Československa a České republiky. Začínáme možná hned tou nejlepší pohárovou účastí - nezapomenutelnou sparťanskou jízdou v sezoně 1991/92, kdy to tým Dušana Uhrina dotáhl v Poháru mistrů evropských zemí, “nultém ročníku Ligy mistrů” až na pozici třetího nejlepšího týmu Evropy, a porazil přitom pozdějšího vítěze Barcelonu či Marseille, tehdy považované za nejkvalitnější mužstvo na starém kontinentu.