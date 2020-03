Vary sobě! Peníze za lístky si nechte, ať je na hráče, vzkázali fanoušci | iSport.cz

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Fanoušci Karlových Varů učinili nezvyklé gesto. Spousta z těch, kteří nakoupili lístky na zrušený čtvrteční zápas předkola play off s Mountfieldem HK, nepožaduje vynaložené peníze zpět. Mnozí si dokonce přejí, aby klub pustil do prodeje virtuální vstupenky na páteční duel, který se rovněž kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem neuskuteční.

V karlovarském klubu si chování stovek věrných příznivců nesmírně považují. „Až nás to dojalo, nečekali jsme to,“ okomentoval to kouč a sportovní manažer Martin Pešout. „Všem je asi jasné, jak velká finanční ztráta z nemožnosti konání dvou domácích zápasů před zaplněnou halou, klubu vyplývá. Zrovna v době, kdy jsme před podpisy nových smluv u devadesáti procent hráčů. Fanoušci na to skvěle reagují, chtějí udržet stávající tým pohromadě, aby se mohli radovat i z příští sezony,“ líčí.

Hrubý odhad příjmů při předpokladu velmi zaplněné až vyprodané KV arény přesáhne milion korun za jeden domácí zápas předkola. Se zrušeným pátkem jde tedy minimálně o dva miliony. „Ráno v kabině jsem poděkoval hráčům za to, jaký ohlas mezi lidmi vyvolala jejich úspěšná sezona, chtěl bych poděkovat i fanouškům, jak se zachovali. Pořád říkáme, jak je náš národ špatný a zkažený, tak tady je vidět, že když přijde krize, držíme spolu. Je to myslím krásný signál pro naši společnost,“ domnívá se Martin Pešout.

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 3:1. Tým Vladimíra Růžičky začal předkolo na výbornou

Výrazný signál pospolitosti přišel i ze samotné kabiny hráčů, kteří pro město zajistili play off po dlouhých devíti letech. „Sami hráči a i my trenéři jsme byli připraveni v případě postupu do čtvrtfinále, jenž by se musel obejít bez diváků, vzdát se postupových prémií,“ připojil kouč Energie.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Liberec 3:5. Domácí už nasadili áčko, na Tygry to ale nestačilo

Led v hale zůstává připravený, ovšem minimálně do 29. března se ze známých důvodů žádný zápas neuskuteční. Všeobecně se předpokládá, že Tipsport extraliga dříve či později napodobí německou DEL, rakouskou EBEL, slovenskou nejvyšší soutěž či švýcarskou NLA, které své elitní soutěže definitivně odpískaly.

Nyní však platí, že o vítězi předkola by mohl rozhodnout jediný duel na konci března ve Varech. Stav série s Hradcem je 1:1, stejně jako „vedle“ v bitvě Zlína s Olomoucí. Pešout dal svému týmu volno a znovu se sejde v úterý. „Věříme, že vládní opatření zaberou a sezona bude pokračovat,“ zůstává optimistou Martin Pešout.