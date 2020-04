TOP 5 smolařů konce sezony: jízda Kloppa bez ceny, český titul i Lipsko | iSport.cz

Aktuálně stále není jasné, jestli se pozastavené fotbalové soutěže kvůli celosvětové krizi rozběhnou, co kdyby ale byla sezona 2019/2020 definitivně odpískána? Kdo by na předčasné ukončení nejvíc doplatil? Ve výčtu nechybí ani aktuální lídr FORTUNA:LIGY pražská Slavia, která by mohla po vynikajícím podzimu přijít o třetí titul za poslední čtyři ročníky.

SK Slavia Praha - Nedoceněná jízda Příběh, který netřeba dlouze popisovat. Český „outsider" se během sezony postavil v Lize mistrů hvězdné Barceloně, Dortmundu i Interu Milán a prezentoval český fotbal ve velmi pozitivním světle. Atletickou a dynamickou hrou favority potrápil, ze skupiny sice nakonec nepostoupil, na sympatické výkony z celosvětového jeviště však navázal i na domácí scéně. Během podzimu ovládl z 20 zápasů hned 17 a ani jednou neprohrál, v době přerušení soutěže měli sešívaní osmibodový náskok na druhou Viktorii a 18 bodů navíc oproti třetímu Jablonci. Ukončení sezony by Slavii mohlo připravit o druhý titul v řadě a celkově třetí za poslední čtyři ročníky.

Liverpool FC - Titul blízko, ale přesto daleko Bavíme-li se o náskoku a veleúspěšné sezoně, nelze vynechat anglický Liverpool. Kolosu vedenému koučem Jürgenem Kloppem minulý rok utekl titul o bod, tentokrát ale psal jinačí příběh. Příběh dominance. Po 29 odehraných zápasech měla parta z rodiště kapely Beatles v čele náskok 25 bodů a jednoznačně směřovala k vytouženému prvnímu místu. Manchester City živil už jen teoretickou naději, která by mohla gigantu prezentujícímu se ofenzivním fotbalem sen o triumfu v Premier League nechat rozplynout. Pohár by Liverpool navíc slavil po 30 letech.

Atlético Madrid - Místo Ligy mistrů druhé předkolo Evropské ligy Přesouváme se do Španělska. Atlético Madrid každoročně patří společně s Barcelonou a rivalem ze Santiago Bernabéu Realem k nejambicióznějším celkům La Ligy. Kdyby však byla sezona 2019/2020 ukončena s aktuální tabulkovou podobou, s čímž se ve Španělsku počítá, pokud se nenaplní podmínky pro opětovné spuštění soutěže, bylo by Atlético vyšachováno z boje o přední příčky. Klub, který opakovaně dobývá Ligu mistrů a v letech 2014 a 2016 se dostal až do finále, by se musel spokojit s šestým místem a druhým předkolem Evropské ligy. Zůstal by tak pořádně daleko od splnění předsezonních cílů.