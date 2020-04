Csaplár a kluby, které ho inspirují: Pouto k Barceloně, výjimka v Itálii | iSport.cz

Josef Csaplár se netají s obdivem k Johanu Cruijffovi • FOTO: koláž iSport.cz

Místo cepování hráčů kácí stromy, ale to rozhodně neznamená, že by Josef Csaplár přestal fotbal sledovat. Jaké kluby ho nejvíc těší v současné době? Na výběru je vidět celoživotní obdiv k Johanu Cruijffovi, ale ve výběru je také ofenzivní mašina z Itálie. Do diskuze o trenérském samorostovi se zapojte ZDE.