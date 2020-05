Unikátní sekce profilů hrdinů českého fotbalu. Každý může doplnit životopis | iSport.cz

Nadace fotbalových internacionálů existuje necelých třicet let, dneska jí šéfuje jako předseda správní rady Antonín Panenka a k ruce má členy – třeba Ladislava Vízka, Ivana Kopeckého nebo Přemysla Bičovského.

Posláním této instituce je mimo jiné přispívat ke společenskému ocenění bývalých reprezentantů a pomáhat jim překonávat zdravotní nebo sociální potíže.

Aby se všechna jména dostala do širšího povědomí, rozhodla se NFI revitalizovat svoje webové stránky fotbal-nadacefi.cz a doplnila je o veškerá jména, která kdy oblékla dres národního týmu včetně jejich stručných vizitek. Třeba v jakých letech působil Pepi Bican v reprezentaci, kolik za ni dal gólů a v jakých klubech kdy hrál. U některých se postupně daří doplňovat i krátký životopis.

„Je to unikátní sekce, kterou bychom chtěli mít za nějakou dobu v co možná nejkompletnější podobě. Je to i výzva pro širokou fotbalovou veřejnost. Kdo by se chtěl zapojit do přípravy životopisných textů, které bychom u každého hráče rádi měli, ať se ozve přes kontaktní formulář na stránkách. To samé platí třeba pro fotografie, které bychom k profilům jednotlivých hráčů mohli připojit,“ přidává se s prosbou výkonný ředitel NFI Martin Říha.

Každý tak má možnost rozšířit povědomí o dávných hrdinech českého i československého fotbalu.