10 problémů při výchově mladých fotbalistů: rodiče i nezaplacení trenéři | iSport.cz

Co nejvíc trápí český fotbal? Deník Sport při příležitosti unikátního seriálu iSport TV s názvem NOVÁ GENERACE vybral deset nejpalčivějších problémů, které komplikují výchovu talentované mládeže. Projděte si, co by se v tuzemském fotbalovém prostředí mělo změnit.

Ital Francesco Cuzzolin, první evropský kondiční kouč v NBA, v nedávném rozhovoru pro měsíčník Coach konstatoval: „Nechci geny používat jako alibi. Po pohybové stránce jsou američtí hráči jistě talentovaní, ale kdybychom s evropskými hráči již od mládí pracovali lépe, dostali bychom se na tak vysokou úroveň také. Prostě nerozvíjíme naše mladé hráče dostatečně dobře.“ Přestaňme tedy dělat českým dětem a sami sobě medvědí službu tím, že jim budeme opakovat: My nemůžeme být světoví. Chce to přestat fňukat a moderně trénovat.

V Německu, Belgii nebo v Anglii dali dohromady chytré mozky, ty vymezily klíčové principy výchovy a podle nich se jede napříč věkovými kategoriemi. „U nás neexistuje klub, který má ve sportovním úseku jednotný systém výchovy hráčů. Hodně klubů už se o to snaží, v některých etapách už toho skoro dosahují, ale aby to bylo propojeno od přípravek až do áčka, to u nás není,“ zdůrazňuje Verner Lička, prezident Unie fotbalových trenérů. Jeho slova platí na tuzemskou fotbalovou pyramidu obecně. Teď už aspoň na sebe navazují regionální a klubové akademie.

Fotbalová asociace už spustila alarm. Třeba v podobě létajících trenérů, kteří ukazují dobrovolným trenérům v nejmenších koutech republiky, jak inovovat tréninky. Stát by měl přidat na podpoře sportu v nejnižších patrech také. Zároveň by měl být garantem změn přístupu k důležitosti tělesné výchovy na školách. Aby tělocvik nebyl ve vyučování na obtíž, ale naopak, a vedli ho kvalitní pedagogové či trenéři. Zatím stále platí první varianta.

Problém číslo jedna českého sportu, fotbal nevyjímaje. Adekvátně zaplacených mládežnických trenérů je v českém prostředí pořád hrstka, i když se situace výrazně zlepšila oproti dřívějším letům. Zvlášť po nedávné dotační aféře si už kluby dávají daleko větší pozor, aby prostředky, které dostanou na výchovu mladých hráčů, nepřeváděly oklikou do áčka. Stále je ale vrcholná ostuda českého státu i českých klubů, že do platů mládežnických trenérů neinvestují víc.

Dítě se má na hřišti samo učit vyhodnocovat situace a nacházet co nejlepší řešení. Na pomoc má trenéra průvodce. Nemůže být robotem rodičů. A když ti si navíc podají kouče za to, že si dovolil posadit jejich ratolest na lavičku, je konec. Život se skládá z řady překážek, a kdo chce dojít na vrchol, musí se je naučit sám překovávat. Takže – rodič je od toho, aby povzbuzoval, motivoval, komunikoval s trenéry a nefušoval jim do řemesla.

Teď musí přijít další. Ve hře jsou hlavně kvóty. Svaz a mládežničtí reprezentační trenéři se snaží kluby přesvědčit o prospěšnosti zavedení povinného startu mladíků. Kluby ve druhé a snad i první lize by měly mít určitý počet hráčů do určitého věku v základní jedenáctce. Pravidlo úspěšně funguje v zahraničí, třeba v Polsku nese hmatatelné výsledky. Bez systémového řešení se v kultuře českého fotbalu omlazení jedenáctek sotva dočkáme. Přitom kluby jsou závislé na exportu do ciziny.

Pomohlo by povinné zařazování dorostenců do prvoligových, respektive druholigových sestav? Zastánci křičí ano! Odpůrci oponují: Proč mladým umetat cestičku, pokud jsou dobří, místo v sestavách A týmů si vybojují. Český fotbal to rozhodně musí rozseknout. Úspěšný přechod z dorostu do dospělého fotbalu neumí. FORTUNA:LIGA je jednou z věkově nejstarších v Evropě. Projekt Juniorské ligy se absolutně minul účinkem, a tak znovu ožila B mužstva. Dobrý krok!

7. RYCHLOST VS. TECHNIKA

V Česku jsou na to dva pohledy. Ten první: Je smysluplnější učit rychlého kluka technice. Druhý říká: Na prvním místě se dívejme na to, jak si žáček tyká s balonem a jestli má fotbalové myšlení, a až potom na rychlostní dispozice. Bylo by na čase si to ujasnit. Pokud by v regionálních akademiích měli přednost pomalejší technici nad sprintery s horší technikou a pak přešli do klubové akademie, která má jako první kritérium výběru rychlost ve všech formách, byla by to ve finále zbytečná práce a plýtvání penězi.

Dvě části téže pyramidy by totiž spolu vůbec nekorespondovaly. Nesmí se přitom zapomenout, že děti jsou připravovány na fotbal, který bude, až ony dorostou. Tedy za osm, deset let. A když si uvědomíme, že sport, fotbal nevyjímaje, jde čím dál více do rychlosti (běžecké, reakční, rozhodovací), musí to vzít povolaní i v Česku v potaz. Pomalejší hráč už ani dnes nemůže v utkání techniku a fotbalové nápady prodat.