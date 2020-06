ŽEBŘÍČEK 100 důležitých gólů: šíp Poborský i uplacený pád Sparty | iSport.cz

Projděte si nejdůležitější góly české a československé fotbalové historie... • FOTO: Koláž iSport.cz POŘADÍ NA 60. - 41. MÍSTĚ | Dvě trefy Karla Poborského, uplacená ostuda, ale i sláva Bohemians, nebo třeba trefa pozdějšího sparťanského trenéra Zdeňka Ščasného a postup Sparty přes anglický Watford. Projděte si třetí díl žebříčku 100 nejdůležitějších gólů české a československé fotbalové historie.

60. Petr Svoboda (16. 6. 1975; TŘINEC-Bohemians, poslední kolo ligy) Gól, který způsobil nejtemnější moment v dějinách Sparty: sestup do druhé ligy! Příběh adeptů na sestup plný úplatků a směšných výsledků gradoval. Sparta proti šestým Teplicím vyhrála 4:0, byla přesvědčená, že to bude stačit. Jenže Třinec proti třetím Bohemians uplatil několik hráčů, sudí duel úmyslně protahoval, aby skončil později než na Letné. A tak se přihodilo, že domácí útočník Svoboda v 86. minutě zvýšil na 5:0. Sparta sestoupila, protože měla o 2 setiny horší podíl skóre.

59. Marek Heinz (15. 6. 2004; ČESKO-Lotyšsko, skupina EURO) Příště čekali Nizozemci, pak Němci. Čili pro hvězdy Juventusu (Nedvěd), Liverpoolu (Šmicer, Baroš), Dortmundu (Rosický, Koller) či Ajaxu (Galásek, Grygera) jednoznačná povinnost zvítězit nad outsiderem skupiny. Jenže ten díky jednomu brejku dlouho vedl a české ostřelování v Aveiru jen vrtalo díry do důvěry fanoušků. Pak to přišlo. V 73. minutě propálil lotyšský beton Baroš a pět minut před koncem zavěsil vítězný gól do růžku náhradník z mistrovského Baníku.

58. Rudolf Kučera (20. 11. 1963; DUKLA-Górnik Zabrze, 1. kolo PMEZ) Velký zápas a současně poslední na vrcholné scéně pro supertalent. Dukla prohrála v Polsku 0:2, ale na postup založila už v první půli odvety. 23letý útočník Kučera dal první i třetí gól, ale o vítězství 4:1 se dozvěděl až v nemocnici, kam ho s těžkým otřesem mozku poslal loket stopera Oslizla. Zranění jej připravilo už o stříbrné MS 1962, tohle mu zničilo kariéru. A Dukla? Potřetí za sebou se probila do čtvrtfinále a v něm skončila. Mohly za to Tottenham, Benfica a Dortmund.

57. Zdeněk Procházka (7. 11. 1984; Lyngby Kodaň-SPARTA, 2. kolo PMEZ) Tvrdý souboj s šampiony země vikingů z éry, kdy fotbalovou Evropou otřásal dánský dynamit. Na Letné gól nepadl, v Kodani před půlhodinou ano, do sparťanské sítě. Domácí tým byl lepší, trefil i břevno, zahodil tutovky a schytal trest. V 81. minutě Procházka přihrál Lavičkovi, ten mu patičkou míč vrátil do běhu, střelec se vřítil do vápna, ranou k tyči vyrovnal a hosté v extázi skočili na záda i rozhodčímu. V závěru ještě využil kiksu soupeře Griga a Sparta slavila dokonce výhru 2:1.

56. Karel Poborský (3. 12. 1995; Lens-SLAVIA, osmifinále Poháru UEFA) V Edenu gól nepadl, v základní době na severu Francie taky ne. Až v 96. minutě. Radek Bejbl vyslal prudký pas a ze středového kruhu vyletěl šíp Poborský. Sprint na gólmana vyřešil blafákem a Slavia se přes Sturm Graz, Freiburg a Lugano dostala zase dál, čekal AS Řím. Dvojzápas skvěle vyšel Vladimíru Šmicerovi, v odvetě předvedl úchvatné sólo z vlastní půlky a za půl roku do Lens přestoupil během EURO. Bejbl na něj navázal v roce 2000 po odchodu z Atlétika Madrid.

55. Miroslav Gajdůšek (6. 12. 1978; DUKLA-Stuttgart, osmifinále Poháru UEFA) Památná odveta na ledě po debaklu 1:4 ze Stuttgartu. Po ní fanoušci vtrhli na plochu, z vítězů strhávali oblečení i kopačky s nepovolenými kolíky a třeba Ladislav Vízek slavil jen ve slipech. Taková euforie to byla! Němcům proklouzal náskok po vlastním gólu Dietera Hönesse, hned po půli Gajdůškův centr hlavou zakončil Vízek a v 52. minutě zvýšil Stanislav Pelc z penalty po faulu na Gajdůška. A když hosté enormně dobývali postupový gól, dorazil jez brejku... Gajdůšek. 4:0!

54. Rostislav Sionko (4. 6. 1976; Plzeň-OSTRAVA, poslední kolo ligy) Nevídané drama, v němž se rvaly o titul čtyři týmy. Do finále šla první Slavia, za ní o bod Baník a o další bod zpátky Slovan Bratislava a Dukla. Sešívaní drželi klíčový bod na Slovanu do 69. minuty, než padli 0:2. Toho využila k ataku na historické prvenství Ostrava, na kterou v Plzni čekali plejeři Štrunc, Uličný, Hřebík, Plass a gólman Čaloun. Zlatá chvíle pro Baník nadešla už v 8. minutě díky tátovi pozdějšího reprezentanta Libora Sionka. Mistrovský tým Baníku Ostrava ze sezony 1975/76 • Foto FC Baník Ostrava

53. Jiří Sloup (7. 11. 1984; BOHEMIANS-Ajax, 2. kolo Poháru UEFA) Připomínka časů, kdy se v Ďolíčku klepaly i týmy jako Bayern a Valencie. V Amsterdamu dal jediný gól zápasu John Bosman, odveta se hrála jedním směrem, klokani uháněli za postupem. Obránce Prokeš tvrdě hlídal čerstvě 20letého Van Bastena, za Ajax bojovali další mladíci Rijkaard či Ronald Koeman. Deset minut před koncem Jiří Ondra vysunul jmenovce Sloupa, ten trefil prodloužení a přidal trefu taky v rozstřelu, stejně jako Levý, Janečka i Kukučka. Ajax padl.

52. Zdeněk Ondrášek (11. 10. 2019; ČESKO-Anglie, kvalifikace EURO) Jistě, postup zajistil obrat proti Kosovu. Ale jak by to dopadlo, kdyby předtím Angličané v Edenu neprohráli poprvé po desetileté sérii 43 kvalifikačních zápasů? Přitom i tam se natahovali po plném zisku, ve skupině neztratili ani ň a v úvodu proměnil kanonýr Kane penaltu. Jakub Brabec rychle vyrovnal a pak se dlouho nedělo nic, snad až na střídání Patrika Schicka, jehož po hodině nahradil debutant Zdeněk „Kobra“ Ondrášek. Právě on trefil zblízka v 85. minutě šokující vítězství.

51. Zdeněk Ščasný (23. 11. 1983; Watford-SPARTA, 3. kolo Poháru UEFA) Letenští začali vyřazením Realu Madrid a pokračovali dobytím anglického stadionu. Watford skončil v anglické lize druhý, ale nový ročník po odchodu opor zahájil bídně a toho využili i sparťané. Přišli sice o vedení 2:0 (Berger, Griga), ale v 86. minutě naběhl do hry záložník Ščasný a za pouhé tři minuty trefil hlavou po Denkově centru výhru 3:2. Doma Sparta zničila soupeře už v poločase 4:0, neprosadil se ani 20letý útočník John Barnes, budoucí legenda Liverpoolu. Sestřih této pohárové sezony Sparty, góly ze zápasu Watford - Sparta v čase 1:45

50. Rostislav Vojáček (29. 11. 1981; ČSSR-SSSR, kvalifikace MS) Wales nemohl čekat zázraky. Sice začal boje o španělský šampionát skvěle, ale teď potřeboval, aby Sověti, už jistí postupující, vyhráli v Bratislavě. Jenže poslední zápas kvalifikace se hrál během každoročního Měsíce československo-sovětského přátelství, takže asi tak... Blochin parádní dělovkou zdálky dal Walesu naději, ale ještě do půle vyrovnal obránce Vojáček, protože brankář Dasajev nereagoval na Panenkův rohový kop. Pak už se hrálo opatrně, postupu už nic nebránilo. Rostislav Vojáček v československém dresu • Foto repre.fotbal.cz

49. Jiří Štajner (28. 2. 2002; LIBEREC-Lyon, osmifinále Poháru UEFA) Historický evropský úspěch Liberce byl ještě čtvrt hodiny před koncem nejistý. Stejně jako v Lyonu se hrálo na Letné, kam UEFA vyhnala tým ze severu kvůli špatnému terénu, 1:1. Pak si na Kolouškův trestný kop naběhl střelec Štajner a hlavičkou odpálil ohňostroj. Slovan nakonec vyhrál 4:1 a vyryl si Lyon na pažbu vedle Viga a Mallorky. Nestačil až na Dortmund, ale na konci sezony oslavil historický ligový titul a Štajnerovi patřila koruna pro top kanonýra soutěže.

48. Jiří Šourek (1. 10. 1986; VÍTKOVICE-Paris SG, 1. kolo PMEZ) Akční příběh o ponížení francouzského šampiona s trenérem Houllierem a pěti borci z bronzového týmu na MS v Mexiku, v čele s Rocheteauem a gólmanem Batsem. Vítkovice si z Paříže přivezly remízu 2:2, ale ztratily brankáře Zápalku, který zápas dochytal se 13 zlomeninami v obličeji a pak osm měsíců ležel v nemocnici. Náhradník Průša v odvetě udržel nulu a špílmachr Šourek krátce po vyloučení beka Škareckého proměnil v 67. minutě penaltu. Dál bohužel čekalo Porto, celkový vítěz.

47. Karel Poborský (10. 9. 2003; ČESKO-Nizozemsko, kvalifikace EURO) Fiasko v boji o MS 2002 nejsilnější národní tým českých dějin nezopakoval. Tenhle zápas na Letné s největším rivalem zajistil jediné přímé postupové místo. Výhru 3:1 podepsal sprinter Poborský. Po faulu na něj šel Davids pod sprchy a Koller k úspěšné penaltě. Poborský pak nádherně přehodil čahouna Van der Sara a v nastavení vysunul Baroše k rozuzlení. „To je kolikrát k údivu, co toho ti krajní záložníci naběhají,“ chválil kouč Karel Brückner, když už nelétal nad hlavami hráčů.

46. Pavel Nedvěd (22. 4. 2003; Barcelona-JUVENTUS, čtvrtfinále Ligy mistrů) Proč Pavel Nedvěd získal Zlatý míč France Footballu za rok 2003? I proto, že exceloval v Lize mistrů. V osmifinálové skupině se trefil na hřištích La Coruni a Manchesteru United a nezvadnul ani v play off. Juventus doma s Barcou remizoval 1:1, to byla nepříjemná komplikace, na Camp Nou pak musel dát minimálně gól. A Nedvěd ho dal, v 53. minutě vpadl zleva do vápna a pravačkou napnul sítě u přední tyče. Xavi sice vyrovnal, ale v prodloužení rozhodl Zalayeta.

45. Ibrahim Traoré (14. 3. 2019; SLAVIA-Sevilla, osmifinále Evropské ligy) Divoká noc v Edenu. Sedm gólů tu v evropských pohárech nikdy nepadlo, až teď. Ale po jakém průběhu! Slávisté dokázali dvakrát vyrovnat už ve Španělsku, ale doma po trefě hostů v 8. minutě prodloužení museli odpovědět dvakrát, a to se zdálo nemožné. Jenže zakrátko srovnal náhradník Van Buren a velkolepý obrat na 4:3 vyčaroval ve 119. minutě záložník z Pobřeží slonoviny. „Trávníkáři brečeli,“ prohlásil dojatý kouč Jindřich Trpišovský. Hurá na Chelsea.

44. Jan Suchopárek (16. 8. 1995; Norsko-ČESKO, kvalifikace EURO) Kvalifikační houpačka létala z extrému do extrému: trapná remíza na Maltě, heroická výhra nad Nizozemci, ostudná porážka v Lucembursku. A teď byl na řadě zájezd do Osla a vědomí, že Nory vítězství posune na EURO a Češi budou pochodovat po žiletce. Kdyby se hrál fotbal na 84 minut, přesně tenhle scénář by se naplnil. Jenže pak Frýdek parádně nacentroval z křídla a hřebík do sítě zatloukl čelem zadák, který na Maltě nedlouho před koncem nedal penaltu.

43. Andrej Kvašňák (3. 12. 1969; ČSSR-Maďarsko, kvalifikace MS) „Teď už asi vím, jak může být šťastný člověk, který vyhrál milion. Ale já mám ještě větší radost,“ řekl trenér Jozef Marko po vítězství 4:1 v dodatečné bitvě o mexické MS na neutrální půdě v Marseille. Ještě že se tehdy nepočítaly vzájemné zápasy. Maďaři ve skupině vyhráli 2:0 a v Praze vedli 3:1, než Kvašňák a Kuna zachránili alespoň remízu. V tabulce pak měli soupeři stejně bodů, a tak museli k dohrávce. Tu před poločasem odšpuntoval z penalty Kvašňák a pak už to byl fofr.

42. Josef Jurkanin (21. 3. 1973; SPARTA-Schalke, čtvrtfinále PVP) Velká sláva na Letné. Po Dukle teprve druhý český klub v poválečném období poskočil až mezi evropskou čtyřku. Zásluhou strhující odvety proti vicemistrovi bundesligy a vítězi Německého poháru. Po prohře 1:2 v Německu příznivci očekávali náročné dobývání postupového gólu, ale dočkali se hned z první akce. Uběhlo sotva 20 sekund, když Bartoň přihrál ve vápně Jurkaninovi a ten bez přípravy ranil favorita. Sparta vyhrála 3:0, nad její síly potom byli šampioni z AC Milán.

41. Michal Pospíšil (25. 5. 2002; ČESKO-Itálie, semifinále EURO U21) O dva roky dřív to Brücknerovým mladíkům o fous nevyšlo, v bratislavském finále je dvěma údery zlomil Andrea Pirlo. Teď v Curychu, už pod vedením Miroslava Beránka, nachystali pomstu. Hlavním hrdinou se stal útočný žolík z Viktorky Žižkov. Čtvrt hodiny před koncem vystřídal Vachouška, za 9 minut zvýšil na 2:0. A přestože Italové vyrovnali v závěru nastavení, dorazil je v 99. minutě zlatým gólem. Dál už se nehrálo. Až finále s Francií, které v rozstřelu vyhrál Petr Čech. Euforie českých fotbalistů do 21 let po postupu do finále EURO 2002. Výhru nad Itálií trefil Michal Pospíšil... • Foto Archiv Sportu (Pavel Lebeda)