Pelta po výslechu: Obžaloba nepracuje s fakty, náměstkyně mi byt platila | iSport.cz

Pelta je v kauze neoprávněných sportovních dotací obžalovaný z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, ale také čelí obvinění z podplácení někdejší náměstkyně ministerstva školství Simony Kratochvílové.

Co jste říkal na obžalobu? Zaznělo v ní něco nového?

„Pořád platí to, co zaznělo na začátku. Tedy, že se cítím nevinen ve všech skutcích, které mi obžaloba klade za vinu. Myslím, že jsem to ve své výpovědi jednoznačně zdůvodnil.“

Co nejvíce vytýkáte obžalobě?

„Že nepracovala s fakty a že to bylo vytržené z kontextu. V podstatě se dá říct, že nezná sportovní prostředí a vůbec nemohla pochopit systém, který fungoval na ministerstvu.“

Proč myslíte?

„Nechci se vyjadřovat ke konkrétním věcem. Trvám si na tom, že jsem nevinný a ve své výpovědi jsem se snažil jasně deklarovat a vysvětlit soudu, co si o všem myslím. Podal jsem protiargumenty a důkazy.“

Na přetřes přišel i váš vztah s bývalou ministerskou náměstkyní Simonou Kratochvílovou. Zejména šlo zapůjčení bytu na Senovážném náměstí. Platila vám ho?

„To jsou nepodstatné části obžaloby. Jasně jsem vše vysvětlil. Soud určitě pochopil, že to bylo v pořádku a je to vyřešené. Jestliže jsem komukoliv byt pronajal, tak to bylo vždy za úhradu.“

Náměstkyně Kratochvílová vám tedy platila měsíční apanáž v hotovosti?

„Ano. Víc už se k tomu nechci vyjadřovat, soud pokračuje. Shrnutí provedu až po vyslechnutí všech obžalovaných.“

Bude se účastnit procesu i ve chvíli, kdy budou vyslýchaní svědci?

„Určitě se budu snažit, jelikož i já na ně budu mít dotazy.“

Máte v záloze klíčového svědka? Třeba bývalou ministryni Kateřinu Valachovou?

„Nechci mluvit o konkrétních jménech, ale společně se svými advokáty se budeme snažit, abychom měli u soudu všechny, které potřebujeme.“

Pelta vypovídal: popíral vinu, perlil o Čechovi a manželce