Pelta u soudu. Mluvil o penězích a vztazích v politice, popíral vinu | iSport.cz

16:44 Jednání pro dnešek končí. Pokračuje se zítra, odpovídat bude nadále Miroslav Pelta.

16:31 Pelta o své pozici za ministryně Valachové. „Za ministryně Valachové jsme měli ještě větší pravomoci. Kejval, Jansta a já jsme byli v podstatě její poradní orgán. Musím zase říct, že jí záleželo na tom, aby sportovní prostředí vnímalo, že jí na tom záleží. Protože to školství se jí nedařilo.“

16:26 Pelta promluvil o úspěšných volbách na post předsedy FAČR: „Na volebních valných hromadách jsem vždycky dostal 199 z 200 hlasů. Jediný se zdržel Liberec, jelikož majitel Slovanu mě nemá rád. To víte, Jablonec a Liberec."

16:18 Pelta o přímé pomoci klubům. „Vždycky jsem byl proti programu VIII, podle kterého šly peníze přímo klubům. To byla chyba, protože pak si kdekdo, třeba majitel fitness centra, založil spolek a získal na něj dotace klidně i milion korun. Dohromady to byla miliarda. Populistické, hezky to vypadalo, ale chyba. Všechno mělo jít přes svaz, který nejlépe věděl, kde je jaká členská základna, co komu náleží.“

16:17 Pelta: „Byl jsem garantem Programu V. Bavila mě na tom jediná věc - abych dostal do programu co nejvíce peněz, jelikož to byl zásadní program pro všechny sporty. Šlo o nosné peníze.“

16:16 Cihlářová se vyptává na změny, které se dostavily pro příchodu ministryně Valachové: „Tím, že byla právnička, rozhodla se, že musíme napravit systém. Chtěla to dělat jinak, než její předchůdce Chládek. Z pěti dotačních programů se to rozšířilo na deset. Valachová měla velký problém, že nevěřila úředníkům, protože se v nich vždycky zklamala. My lidé ze sportovního prostředí byli daleko gramotnější. Proto chtěla mít u sebe někoho, s kým se dá bavit. Chtěla po Národní radě pro sport, abychom suplovali úřad.“

16:11 Cihlářová se Pelty dotazuje, jakou funkci plnila Národní rada pro sport: „Tlačili jsme na ministra, aby pomáhal sportu. Byli jsme vyhladovělí. Potřebovali jsme, aby zabojoval a sehnal prostředky do sportu. Dobrej ministr je sežene, špatnej nikoliv. Dále jsme řešili systémové věci.“

16:10 Pelta vysvětluje soudkyni vztahy po pádu Sazky. „Nejdřív jsme se hádali. I proto, že třeba šéf hokeje Tomáš Král dělal pro Sazku právníka, Jiří Kejval tam dodával nábytek. Ale vyhlásili jsme si amnestii. Přirovnal bych to takhle k členství v komunistické straně: „Kdyby byl někdo v Lidových milicích, tak to bychom neodpustili, ale členství jako takové ano.“

16:01 Pelta odpovídá soudkyni, jak zná obžalované: „Začnu u Břízy, to je člověk s vysokým morálním kreditem. Zná život sportovního prostředí. Známe se šest let.“ Simona Kratochvílová: „Od chvíle, kdy přišla paní Valachová na ministerstvo a přivedla si Simonu. Od té doby ji znám.“ Jan Boháč: „Od roku 2012 byl generálním sektretářem ČUS, má u mě vysokou důvěru a vysoký morální kredit.“ K Miroslavu Janstovi: „Jsem rád, že si mě vzal pod křídla v roce 2011, kdy jsem se stal předsedou FAČR. Neskutečně mi pomohl, řekli jsme si, že zachráníme ve sportu, co se dá. Skamarádili jsme se, je vzdělaný, autorita, je divné, že je mezi námi na lavici obžalovaných kvůli nějakému jednomu telefonátu. Potřebujeme ho někde úplně jinde. Je to můj učitel ve sportu.“

15:58 Soudkyně se ptá na Peltovy majetkové poměry. Soudkyně: „Jaký je váš měsíční příjem.“ Pelta: „Můj měsíční příjem je v malých statisících.“ Soudkyně: „Co to znamená?“ Pelta: „Kolem 200, 300 tisíc. Dále vlastním restauraci Žižkův vrch, jsem akcionář FK Jablonec a s manželkou máme nemovitost na pěší zóně v Jablonci.“

15:55 Soudkyně Cihlářová čte z listiny založené ve spise, že celkový objem státní dotace pro fotbal v roce 2017 činil 178 milionů, s tím, že zbývá poukázat 10 milionů. Táže se, zda svaz požadoval navýšení? Pelta odpovídá, že fotbal dostal peníze v těchto dvou splátkách s dodatkem, že jeho zajímá výsledná suma a že neřeší papír a detail.“

15:53 Pelta nyní bude odpovídat na dotazy předsedkyně soudu.

15:50 Soud pokračuje.

Pelta předal soudkyni ručně psané poznámky s výpočtem, který vysvětluje rozdíl necelých dvaceti milionů korun, který měl údajně nelegálně vymoci na ministerstvu (a Zdeňku Břízovi). „Já jsem toho byl gestor, proto jsem se rozčiloval, protože jsem věděl, že to je špatně. Jen jsem to možná řešil moc rychle, takový já jsem,“ řekl soudkyni Lence Cihlářové. Ta mu odpověděla. „Teď jste možná vystihl ten problém, proč tady jsme.“

15:26 Pelta požádal o přestávku, hlavní líčení se na patnáct minut přerušuje.

15:25 Pelta: „Nasadili na mě agenty, do kanceláře mi dali odposlechy. Není to nic příjemného, když na vás někdo vyvine takový tlak. Byl jsem ve vazební věznici v Ruzyni, měl jsem panické ataky, dali mě do klece, byl jsem tam měsíc, na místo, kde pobýval Kevin Dahlgren. Necítil jsem se vůbec komfortně. Tlak, které na mě vyvinulo vrchní státní zastupitelství a centrála organizovaného zločinu v Ústí nad Labem, mě velmi poznamenal. Hlavně psychicky.“

15:24 Pelta k voucheru pro Kratochvílovou: „Nešlo o žádný dárkový voucher, my měli spolupráci s Alexandrií, zprostředkoval jsem jen kontakt a oni se spolu domluvili, že voucher může zaplatit až do listopadu příštího roku. Simona byla úplně down, nechápu, jak mohla vychovat dvě děti. Ten člověk jí navíc řekl, že to nějak udělá, že to třeba pan Pelta zaplatí. Simona řekla, že to v každém případě zaplatí ona. Nechal jsem tomu volný průběh.“

... „Jeden doktor mi pomohl s vážným zdravotním problémem, když mám pak náladu, rozdávám poukazy, řeknu mu, tady máš a frč.“

15:20 Pelta: „Nejsem Babišův volič. Ale jak Babiš říkal, že se dá objednat trestní stíhání, tak mu musím dát za pravdu.“

15:18 Pelta vysvětluje, jak to bylo s bytem, o kterém obžaloba tvrdí, že jej Pelta pořídil z peněz FAČR pro Kratochvílovou, aby tam mohli dojednávat dotace. „Zaprvé já jsem člověk, který má nějaké příjmy. Pak jsem si z důvodů, o kterých nebudu mluvit, pořídil byt. Pak jeden ministr řekl paní Valachové, že se na ně s paní Kratochvílovou chystá (mediální) kampaň, že by nebylo dobře, aby bydlely spolu. A paní ministryně se ze dne na den rozhodla a paní Kratochvílová neměla byt. Simona (Kratochvílová) mi dala vědět, že je průser, že jí Katka řekla, že se musí vystěhovat.“ Pelta jí na to konto nabídl zmíněný byt. „To nebyl žádný konspirační byt, jak se snaží říkat pan státní zástupce.“ Pro vysvětlenou. Ačkoli to výslovně nepadlo, Pelta pracuje se skutečností, že paní Valachová a Kratochvílová k sobě měly víc než blízko.

15:14 Pelta: „Kvůli investičním věcem jsem objížděl Hradec Králové, Pardubice. Bojoval jsem za to, aby si kluby pořídily stadion, vybavení. Vždyť my za chvíli nebudeme mít ani šestnáct klubů, které budou moct hrát ligu. Sportovní prostředí je vyhladovělé. Je tady Jarda Tvrdík s Číňany, zaplaťpánbůh, taky Dan Křetínský, pak Plzeň a já. Řeknu vám jedno: koronavir nás vypnul.“

15:10 Pelta a moderní technologie: „Nemám žádnou mailovou komunikaci, v životě jsem žádný mail neposlal, mail vůbec nemám.“

15:08 Pelta: „Já mám čistý svědomí. Kdyby mě někdo řekl, tady máš deset milionů pro Jablonec, a já pak dám zpátky dva Pepíkovi na ministerstvo. To bych chápal. Kdybychom něco porušili… Možná jsme něco porušili, ale já nevím co.“

15:03 Pelta mluví o výjezdech na různé akce, načež se obrátí na obžalovaného Zdeňka Břízu: „Tys tam jezdil taky, viď. Soudkyně Cihlářová mu vytkla, že nevede dialog. Za chvíli se opět obrátí na Břízu. „Pane Pelto, mluvíte k soudu, uvědomte si to,“ pokárala ho předsedkyně soudu. S paní Valachovou jsem si rozuměl, ona mě měla ráda, stejně tak jsem si rozuměl se Simonou (Kratochvílovou).“

15:02 Pelta poprvé rozesmál jednací síň. O fotbalistech prohlásil. „Moc chytrejch hráčů neznám. Ale řeknu výjimku. Petr Čech, ten dokáže prodat i teplej vzduch.“

15:00 Pelta o ministryni Valachové. „Paní Valachová byla obětí politiky. Chtěla být hodně úspěšná. Ale v ČSSD bylo těžké nějak vybruslit. Chodila a všude slibovala. Slibem nezarmoutíš. A chtěla se prostřednictvím sportu zviditelnit,“ říká a naznačuje i velmi blízký vztah s náměstkyní Kratochvílovou. „Paní Valachová sama neudělala nic, všechno předala Simoně Kratochvílové. S Kratochvílovou spolu bydlely, krásně si rozuměly.“

14:56 Pelta nyní vysvětluje, kolik měl fotbal příjem z různých dotačních programů: „Musím jednoznačně odmítnout, že jsem chtěl někde něco získávat na nějakých poradách. Byl jsem garantem Programu V, poradcem paní ministryně, dávali jsme do toho srdce, dělali jsme to zadarmo, i tady s Mirkem Janstou, chtěli jsme pomoc českému sportu. Přitom jsem byl po “Ivánku, kamaráde„ toxickej, moc lidí se se mnou nechtěli bavit.“

14:52 Pelta dál pokračuje v projevu, mluví už víc než půl hodiny. „Jirko (Kejvale), kluci, máme po jednání s Babišem šanci, že celej sport dostane víc peněz, ale musíme se vzdát peněz z loterií, které jsme si dříve rozdělovali.“

14:48 Pelta začíná být více a více konkrétní: „Tohle bylo zásadní, ministryně Valachová udělala věc, možná se to stalo ještě za ministra Chládka, kdy se rozhodlo, že existuje možnost získat peníze nejenom pro spolky, ale že mohou finance získat obce i kraje. Rázem se zvětšil počet potenciálních žadatelů iksnásobně. Pan Babiš řekl, že má dost porcování medvědů, po republice se rozdalo šest miliard, každý kraj měl jednoho takového. Zrušil všeobecnou pokladní správu, a z dotací se stala válka. Ministryně s premiérem vyjeli na krajský výjezd, poklepali základní kámen a všichni byli happy. Volali mi, říkali, hele, ministryně, super, premiér, bomba. Ale já jim všem říkal, dokud nemáš peníze na účtu, nemáš nic.„

14:44 Pelta: „Zatím stále neobhajuju svá obvinění. Já vysvětluju reálný život.“

14:42 Pelta se rozjíždí. Kouká se na státního zástupce a říká: „Z těch odposlechů, z toho šmírování v bytě, to vypadá, jako bychom na tom Senovážném náměstí měli – jak se tomu říká – Pentagon. On to sice Pentagon byl, ale pro jiné účely…“

14:33 Pelta vypočítává svoje úspěchy ve vedení Fotbalové asociace České republiky: „Fotbal má jednu obrovskou výhodu, má vlastní peníze, v případě postupu na ME či MS dostává peníze ve stovkách milionů za účast. Druhá věc, že fotbal je jeden z mála sportů mající vlastní marketingovou agenturu, která v průběhu let generovala stovky milionů. Rozpočet svazu byl před mým příchodem 300 milionů, před mým zatčenímto bylo 1,5 miliardy. Postavili jsme sídlo svazu, nastavili majetkové operace, které přinesly prospěch svazu i ČUS. Dostali jsme sem finále Superpoháru, což byl neskutečný diplomatický úspěch. Jediná věc se nepovedla, nezískali jsme podporu státu a města Prahy v otázce výstavby národního stadionu. Lidé z UEFA mi říkali: jestli tady budeš mít stadion, dostaneš ME. Vzhledem k mé pozici, jsem se cítil v uvozovkách jako takový ministr sportu.“

14:30 Pelta pokračuje: „Byl jsem průkopníkem rozhodnutí, že uděláme databázi na pravdu. Říkali jsme do té doby, že máme 600 tisíc členů, ale pak po přihlášení jich bylo jenom 320 tisíc. To jsme si dali vlastní gól, ale i tak to byla zdaleka největší členská základna. Vyvíjel jsem tlak na ministry, aby toto zohledňovali.“

Je cítit, že hraje o hodně. Sice mluví svým slovníkem, ale zcela vážně, bez vtípků.

14:28 Pelta: „Český olympijský výbor je dobře organizovaná cestovní kancelář.“

14:21 Pelta se na úvod své řeči vrací do hluboké minulosti. „V inkriminované době se český sport ocitl na pokraji bankrotu. Po krachu Sazky, ve chvíli, kdy nevydržel tlak na pozici předsedy fotbalového svazu Ivan Hašek, mě Miroslav Jansta přemluvil, abych se stal předsedou svazu. Začal nelítostný boj o zásadní majetky. Pánové Kejval, Milan Chovanec, politicky k nim patřila někdejší ministryně Valachová. K nim jsem patřil já a Mirek Jansta. ČUS byla v té době v insolvenci. Hrozilo, že areály ve Špindlerově Mlýně, v Peci pod Sněžkou a Harrachově se za zbytkovou cenu stanou majetkem zájmových skupin. Hrozilo, že dojde k zániku České unie sportu. Zachránili jsme ji díky prostředkům Fotbalové asociace České republiky.“

14:10 K výslechu předstoupil Miroslav Pelta. „Odmítám, že bych se cítil vinen. Nic jsem neudělal, nezpůsobil, nevznikla žádná škoda. Jsem rád, že jsem mohl předstoupit před soud a všechno vysvětlit,“ začal někdejší šéf českého fotbalu. „Musel to být řízený proces,“ kritizoval obžalobu. „Bylo to za hranou.“

12:40 Hlavní líčení se přerušuje do 14:00.

12:05 Obhájce ČUS doktor Beneš shrnuje, že obžaloba klade jeho klientovi za vinu, že komunikoval nekalým způsobem ohledně dotací. A ptá se Břízy, zda předseda ČOV Jiří Kejval komunikoval s ministryní. Odpověď zní, že ano s dovětkem, že obžalovaný nezná obsah debaty. „A vy jste s panem Kejvalem komunikoval?“ ptá se Břízy. „Ano. Bylo to to samé co s panem Janstou. Choval jsem se ke všem úplně stejně, padni komu padni. Nešlo o zájmy jednotlivých organizací, šlo o zájmy českého sportu.“

11:59 Obhájce ČUS pokládá Břízovi sérii otázek. Ta nejvážnější přišla v tuto chvíli. „Dokážete vysvětlit, proč ČOV měl na rok 2017 dva různé rozpočty v jednom dotačním Programu III, což je zanesené v tabulce uvedené v trestním spise?“ Bříza dlouze kouká do tabulek ve spisu a následně praví. „Tyto tabulky neznám, nemyslím si, že jsou z dílny MŠMT. Jsem přesvědčený, že číslo 50 milionů je správné, potvrdil ho Kejval v telefonickém rozhovoru se mnou (též uvedené ve spise). Nevím, proč tam jsou dva rozpočty. Co vím, tak původní požadavek ČOV byl 63,5 milionů.“

11:43 Obhájce ČUS doktor Beneš se ptá Břízy, zda je v pořádku, že se v Londýně v rámci olympijských her v roce 2012 uskutečnila neformální schůzka zástupců ministerstva se zástupci ČOV v čele s předsedou Jiřím Kejvalem, kde byla druhá strana informována o průběžném vývoji přidělování dotací. „Podle mě to je v pořádku,“ říká Bříza. Obhajoba patrně míří k tomu, že vzájemné schůzky, na nichž se řešil vývoj ve věc dotací, byly jednak běžné, jednak se týkaly i ČOV (byť v tomto případě v jiném než dotčeném období), který vystupuje v kauze jako poškozená strana.

11:38 Obhájce ČUS se Břízy ptá, proč do harmonogramu přípravných prací nových neivenvestičních programů 2017 došlo k jednání za účasti předsedy ČOV Kejvala a předsedy ČUS Jansty. „Jelikož byli místopředsedy Národní rady pro sport,“ odpovídá Bříza. Obhájce se vyptává, zda jejich role byla důležitější než nečlenů? Bříza odpovídá, že ano a následně vysvětluje, proč na jednání chyběla Hana Moučková, starostka České obce sokolské. „Nevím, proč tam nebyla. Co si vzpomínám byla na dovolené někde hodně daleko,“ říká Bříza

11:28 Obhájce ČUS se ptá Břízy, zda lze rozdělovat dotace dle zásad pro jejich rozdělování „bez permanentní komunikace se sportovním prostředím?“ Bříza říká: „Samozřejmě že nejde.“

11:08 Soudkyně se ptá Břízy. „Kde mohli členové Národní rady pro sport vznášet podněty, názory k probíhajícímu dotačnímu řízení?“ Obžalovaný odpovídá: „Na národní radě, pochopitelně, ale ona byla v září a pak (až) 9. února.“

10:53 Obhájce Miroslava Pelty se ptá Břízy na roli tehdejší ministryně školství Kateřiny Valachové. „Paní ministryně Valachová rychle chápala souvislosti. Mohu to porovnávat s ministry od roku 1991, které jsem všechny zažil.“ Na dotaz, jaký byl pracovní vztah mezi ministryní a Národní radou pro sport, Bříza říká: „Paní ministryně nejenom bystrá, také ambiciozní, chtěla být kapitánům sportu rovnocenným partnerem. Byla velice dobře připravena.“

10:51 Obhájce Kratochvílové se ptá Břízy, zda ovlivňoval – ve smyslu negativním, nezákonném – Simonu Kratochvílovou. „Ne,“ říká Bříza. Ovlivňovala ona jeho? „Ne. Ale byl jsem jejím podřízeným, plnil jsem její úkoly.“

10:47 U soudu bylo poprvé během tří dní velké dusno. Státní zástupce Trčka chtěl změnit rozhodnutí Břízy tím, že odstraní překážky čtením výpovědi obžalovaného z přípravného řízení. Do toho vstoupila soudkyně Cihlářová. „Musím vás zklamat, pane státní zástupče, pan obžalovaný odpovídat nebude,“ pravila. Následně se o slovo přihlásil obhájce nepřítomné Simony Kratochvílové s připomínkou, že Trčka obchází procesní postupy s tím, že ho žádá, aby dodržoval procesní pravidla. Celou vzrušenou debatu ukončila předsedkyně senátu Cihlářová: „Myslím, že pan státní zástupce pochopil, že nebudeme pokračovat ve výpovědi pana obžalovaného Břízy.“ Jede se dál…

10:39 Právě se měl ptát státní zástupce Ondřej Trčka, nicméně Zdeněk Bříza se rozhodl nevypovídat: „Rozhodl jsem se, že panu státnímu zástupci nebudu odpovídat, protože se cítím poškozen jeho žalobou. Nepovažuji jeho přístup ke mně za korektní,“ uvedl.

10:17 Možná klíčová věc celého procesu. Soudkyně Lenka Cihlářová se ptá Břízy: „Mohli členové Národní rady pro sport vstupovat do dotačního procesu?“ – „Jsem přesvědčen, že ano.“ Klíčové to může být z toho pohledu, že Pelta a Jansta, členové Národní rady, jsou obvinění z toho, že do dotačního procesu vstupovali.

10:05 Během Břízových odpovědí požádal jeho advokát o krátkou poradu s klientem. Oba odešli na minutu na chodbu.

9:58 Někdejší ředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza v součtu s úterním dnem vypovídá už pět hodin. Momentálně čelí dotazům od předsedkyně soudního senátu Lenky Cihlářové. Později se bude ptát také státní zástupce Ondřej Trčka.

9:40 Zdeněk Bříza přinesl dokument, který včera nemohl najít – z něj má vyplývat, že měl za úkol informovat členy Národní rady pro sport (Pelta, Jansta a další) o průběhu dotačního řízení.

9:25 Zdeněk Bříza: „Pan Pelta je v článcích vykreslovaný jako mafián. Jen jsem chtěl říct, že když hotel Coubertin začal chátrat, FAČR ho zrekonstruoval z vlastních zdrojů.“

9:20 Simona Kratochvílová, někdejší náměstkyně na ministerstvu školství, jejíž výpověď je klíčová, stále není přítomna. Již v úterý zaslala soudu souhlas s tím, aby tento týden probíhalo jednání v její nepřítomnosti.

9:10 V jednací síni se k pultíku znovu postavil Zdeněk Bříza, který včera vypovídal více než čtyři hodiny.

9:00 Třetím dnem probíhá líčení s obžalovanými v kauze údajných manipulací se sportovními dotacemi. Dnes bude pokračovat otázkami zúčastněných stran na bývalého ředitele odboru Sportu Zdeňka Břízu. Později by měl poprvé vypovídat Miroslav Pelta.