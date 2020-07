Sivokovy námluvy, které padly: Málem pohádka v Anglii, Slavia přišla pozdě | iSport.cz

2003. Tomáš Sivok při odletu české reprezentace do 20 let na mistrovství světa. • Archiv deníku Sport

Sivokovy služby byl velký zájem po EURO 2012. Přitom jej neodehrál stoprocentně zdravý. „Rezonance ukázala přetržený vaz. Měsíc do konce smlouvy a pár týdnů před EURO se mi sesypal svět. Celou noc jsem nespal a druhý den letěl do Prahy za doktorem Váchalem, který mě předtím operoval. Taky mi nechal udělat rezonanci, mrknul na snímky a povídá: Ten vaz tam máš, ale je dost slabý. Byl jsem hotový, jestli s tím kolenem něco nemám, přesto jsem odehrál celé EURO. Po něm mi přišlo nejvíc nabídek v celé kariéře,“ řekl Sivok.

Mluvilo se o zájmu slavného Juventusu, tam to prý ale nebylo tak horké. Jenže na stole byly jiné zajímavé nabídky. „Teď už to můžu říct. Everton, Sevilla, Spartak Moskva, něco z Arábie a prodloužení smlouvy s Besiktasem. Do toho mi volal Martin Jol, tehdejší trenér Fulhamu, že pro mě mají připravenou smlouvu na čtyři roky,“ vyprávěl Sivok.

Slavné „nepřestupy“ Čechů: trio do Realu i Necid na mušce Juventusu. Celý přehled ZDE>>>

Přesun do Londýna nevyšel kvůli tomu, že Fulham trval na speciálních testech. „Když jsme seděli v hotelu, zavolali, že mi nemůžou dát smlouvu, protože jsem neprošel zdravotními testy. Neřekli, co to bylo konkrétně, jen, že jsem neprošel jejich zdravotní komisí. Chtěl jsem pak do Sevilly, jenže ta prý během finanční krize neplatila. Měl jsem panickou hrůzu z dalších zdravotních testů a zpětně lituju, že jsem nerisknul třeba Everton,“ dodal bývalý reprezentační kapitán s tím, že Anglie mu utekla ještě jednou.

Tenhle případ může mrzet ještě víc, Sivok byl totiž málem součástí pohádkového příběhu Leicesteru. „V lednu 2015 mě chtěli, když byli poslední. Nabízeli mi smlouvu na rok a půl s tím, že i když sestoupí, nechají si mě. Chtěl jsem tam, ale měl jsem trable s nohou, takže přestup nedopadl. V té sezoně se Leicester zachránil a v další vyhrál Premier League… V Turecku jsem byl spokojený, ale chtěl jsem zkusit Anglii nebo Španělsko, když jsem byl na vrcholu sil,“ odhalil.

A jedna pikanterie na závěr. Sivok se v mládí z Českých Budějovic stěhoval do Sparty a udělal tím radost svému tatínkovi, velkému sparťanovi. Jenže kdyby měl hlavní rival Letenských jiné načasování, mohl se radovat spíš Tomášův bratr, slávista. „Pikantní je, že týden po Spartě mi volal pan Říčka ze Slavie… Poděkoval jsem mu a odmítl. Nebylo o čem, šel jsem do Sparty.“

Jak Sivok vzpomíná na svá angažmá v Itálii, Turecku a Izraeli? Jaký viděl rozdíl mezi reprezentačními trenéry Bílkem a Vrbou ? A jaké má další plány po kariéře? Více ZDE>>>