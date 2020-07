Haška u nezaměstnaných překvapil Fenin. Popsal synův spor se Spartou | iSport.cz

Do trávníku zbrusu nového areálu Sokola Lysolaje na severozápadě Prahy pere červencové slunce a kmitají po něm borci v modrých dresech s logem ČAFH. Není jich tolik jako v minulých letech, nicméně to na zaujetí jejich trenéra Martina Haška staršího nic nemění. „Aspoň se to dá udělat rodinně, máme dobrou partičku a je to fajn,“ vypráví spokojeně.

Jste zklamaný, že účast na kempu není tak početná jako v minulých letech?

„Od začátku jsem věděl, že vzhledem ke koronaviru, chaosu v soutěžích a posunutým smlouvám, bude organizace kempu složitá. Dokonce se uvažovalo o tom, že by se ani neuskutečnil. Letos se prostě celá zeměkoule otáčí obráceně.“

Přitom se právě strašilo tím, že kvůli koronaviru bude hodně fotbalistů bez smlouvy.

„Pro mě je jednodušší udělat trénink pro čtyři lidi než pro patnáct a neměl bych žádný problém udělat trénink pro dvacet. Prostě to je tak, jak to je. Aspoň se to dá udělat rodinně, máme dobrou partičku a je to fajn. Kluci mají rádi sport a pohyb, cítí, že to potřebují. A mě trénování baví mimo jiné i proto, že jsem s mladými lidmi, dokážu se k hráčům přiblížit, ačkoliv jsem věkově od nich relativně vzdálený. Dává mi to smysl.“

Prvním z vašich zajímavých svěřenců je Martin Fenin. Překvapilo vás, že se zapojil?

„Když mi Markéta Haindlová řekla, že přijde Martin Fenin, překvapilo mě to. Myslel jsem si, že už nemá ambici ve fotbale nějak pokračovat. Ale on ji má, což jsem pochopil z toho, že přišel, i z toho, jak jsme se bavili. Měl jsem za to, že už fotbal pověsil na hřebík. V momentě, kdy s tím v hlavě sekneš, už nemáš ambici o prázdninách v čase dovolených se někde potit. Pro něj to je poměrně náročné, funěl, zabavit se mohl jinak. Ale víc za něj mluvit nechci.“

A co Američan Luis Gil, který hrál minulou sezonu za Viktorii Žižkov a teď už je na testech v Pardubicích?

„Toho můžeme probrat víc. Je to kluk, který hrál od šestnácti osm sezon MLS, pak byl dvě sezony v Mexiku. Byl ve Viktorce Žižkov a rád by se posunul o stupínek výš. Viděl jsem ho v jednom dvou zápasech a moc mě nezaujal, ale teď, jak ho mám v kempu, musím říct, že je to velmi kvalitní hráč. Cítí prostor a čas, dokáže dobře vyhodnocovat i technicky realizovat, s míčem to fakt umí, takových v Česku není moc. Navíc to má v hlavně srovnané, je to inteligentní kluk. Je za nula a je mu šestadvacet, na pozici osm mi přijde jako hodně zajímavá alternativa pro prvoligové oddíly.“

Bylo by překvapivé, kdyby hráč Martinových kvalit nenašel angažmá

V kempu opět trénujete i svého syna Martina. Jaké to je?

„Byl ve Vlašimi, kam jsem přišel. Byl v Bohemce, kam jsem přišel. A měl jsem ho i v béčku Sparty a v Pardubicích, tam jsem si ho vytáhl. Takže už jsme spolu byli čtyřikrát – a teď ho mám na kempu. Je to zvláštní a možná je to naposled, protože předpokládám, že v následujících týdnech podepíše kontrakt někam do zahraničí a tam už bude těžší se potkat. V klubu se vždy řešilo, jestli jde o protekci, to se samozřejmě v kempu pro hráče bez angažmá řešit nemusí.“ (směje se)

Jste nervózní z toho, že Martin pořád angažmá ještě nemá?

„Byl bych radši, kdyby ho už měl, ale bylo by velmi, velmi, velmi překvapivé, kdyby hráč jeho kvalit, který je na trhu za nula, angažmá nenašel. Takže z tohoto pohledu jsem nervózní jen z toho, že doba, kdy je bez smlouvy, trvá už dlouho. Zase se dostáváme ke koronaviru, který všechno naboural, to je ten hlavní důvod. Fotbalový svět se zastavil, rozjíždí se pomalu a s mnoha otazníky. Jinak by ta záležitost byla už dávno vyřešená.“

Neodrazuje však případné zájemce také jeho spor se Spartou, který se bude řešit právní cestou?

„Spor se Spartou určitou roli v rozhodování klubů hrát může. Není to stejné, jako kdyby byl volný hráč a neměl na sobě žalobu, kterou na něj Sparta podala.“

Stále si myslíte, že udělal dobře, když dal ve Spartě výpověď?

„Ta kauza se musí vidět v souvislostech – a ty předloženy nebyly.“

Především ale ze strany hráče, Sparta popsala celou situaci docela podrobně.

„Martin se k tomu nemůže vyjadřovat. Nejprve kvůli smlouvě se Spartou a nyní kvůli žalobě, která na něj byla podána. To po něm nikdo chtít nemůže.“

Jak byste se zachoval jako trenér vy, kdyby vám hráč odmítl odjet na soustředění?

„Otázka by spíše měla znít, proč k tomu celému vůbec došlo. Lidé, kteří se takhle ptají, vůbec nevědí, co všechno předcházelo tomu, než se to dostalo do situace, že Martin neodjel na soustředění. Vidí jen to. A pak se to dostalo do stavu, kdy mu Sparta dala pokutu ve výši celého měsíčního platu, přeřadila ho do béčka a byla připravená ho tam držet do konce smlouvy. V podstatě ho zničit jako odstrašující exemplární případ. V tu chvíli má hráč na výběr – buď pak po roce a půl skončit s fotbalem, nebo se v rámci práva FIFA bránit.“

Martinově obrazu určitě ublížil i fakt, že se nedohodl na smlouvě v Maccabi Haifa, kam přitom chtěl celou zimu přestoupit.

„Přestupový termín končil ve dvanáct a Martin se v půl páté nedohodl na smlouvě, protože mu předložili zhruba poloviční oproti té, která byla domluvená. Maccabi dobře vědělo, že jde o poslední den přestupového období, a že když Martin nepodepíše, zůstane ve Spartě nadále v béčku. A když nepodepsal, uvedlo, že Martin chtěl o dvacet procent víc, což byla lež, kterou tady všichni převzali, aniž by to podrobili jakémukoliv zkoumání.“

Vy jste po předčasném konci v Bohemians jednal v zimě s Baníkem Ostrava. Byl jste zklamaný, že to nevyšlo?

„Byl. Při jednáních jsem už pracoval na složení realizačního týmu, na kádru, na možných příchodech. Přemýšlel jsem, jak posunout hru. Byl jsem významně mentálně zainteresovaný, takže jsem byl zklamaný, když to nedopadlo.“