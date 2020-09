Nezval o sporu ve FAČR: Diskuse není možná, už nedehonestujte Zlámala

Nevadí nám povinná pozice pro ženu ve fotbalové vládě, ale nechceme rozšíření výkonného výboru o dalšího člena. „Prakticky bychom přišli o možnost ovlivňovat dění v asociaci,“ říká Pavel Nezval a potvrzuje tím tezi, kterou po úterní valné hromadě uveřejnil deník Sport. Nutný ženský element by zřejmě vyplnila Dagmar Damková, třináctým členem výkonného výboru by se podle všeho stal člověk loajální s českým místopředsedou Romanem Berbrem… A Morava by rázem neměla v ruce vůbec žádné karty.

Přes moravskou komoru neprošla úprava stanov. Co jste tím chtěli dokázat?

„Moravští delegáti byli toho názoru, že navýšením počtu členů výkonného výboru na třináct ve spojení s navrženým systémem volby (v rozhodujícím kole většinový systém znevýhodňující moravské delegáty) bychom prakticky přišli o možnost ovlivňovat další dění ve FAČR. Není to tak, že by Morava nesouhlasila s povinnou pozicí pro ženu ve výkonném výboru, ale nesouhlasí se způsobem volby, která je stejná jako u předsedy.“

Nemá Roman Berbr i tak většinu výkonného výboru pod kontrolou?

„K těmto otázkám se dlouhodobě nevyjadřuji. Příští rok nás čeká volební valná hromada.“

Námitka Martina Malíka, že jste mohli celou věc ohledně stanov diskutovat dopředu na výkonném výboru, zněla celkem logicky. Co vy na to?

„Současná situace ve VV žádnou velkou diskuzi bohužel neumožňuje, k ničemu by to nevedlo. Už v minulosti bylo na naše protinávrhy reagováno odmítavě, konkrétně při úpravě stanov v roce 2018. Mimochodem, na třetího září svolali pánové Malík a Pauly do Olomouce shromáždění k situaci ve fotbale v době pandemie, důležitým bodem byla úprava stanov. Zástupci moravských klubů nebyli na tuto akci pozváni, jen předsedové KFS a OFS. Na tomto shromáždění mohla být změna stanov důkladně prodiskutována. A ještě jedna poznámka: v úterý byl po ukončení valné hromady svolán VV, ovšem došlo k porušení Jednací řádu VV článku II, jelikož nebyli pozváni dva členové za Moravu, přestože se projednávala otázka týkající se moravského klubu. O jednání jsem se dozvěděl až z úřední desky.“

Fotbal prý kvůli postoji moravské komory přijde o patnáct až dvacet milionů z dotačních programů. Zvažovali jste i tyto okolnosti?

„Tento argument použil předsedající valné hromady Jan Pauly a je zavádějící. Na valné hromadě byl promítnut výňatek z dotačních pravidel pro letošní rok 2020, na který jsou dotace již dávno přiděleny. Od příštího roku je namísto MŠMT bude rozdělovat NSA (Národní sportovní agentura), a pokud je mi známo, pravidla pro rok 2021 ještě zveřejněna nebyla. Navíc ženský prvek ve VV FAČR plní už mnoho let paní Damková, tudíž požadavek na genderové vyvážení statutárního orgánu máme dávno splněn, ke strašení delegátů krácením dotací není na místě. Není to poprvé, co lidé z vedení použili úsměvné argumenty. Vzpomínám si na výrok na jedné z posledních valných hromad, že v případě nepřijetí usnesení o použití členských příspěvků, budeme všichni vracet dotace z dalšího roku, které ale nikdo nedostal. To je úsměvné i v dnešní době.“

Ukázala Morava, že má pořád sílu?

„Jak zaznělo z úst předsedajícího valné hromady (Jan Pauly), něco se tu nepovedlo. Jestli to zapříčinila Morava, nebo někdo jiný, je celkem jedno. Z druhé strany je třeba za to moravským delegátům poděkovat. Ostatně po valné hromadě nám děkovali i někteří delegáti z české komory, ač sami proti úpravě stanov ruku nezvedli. Otázkou je proč. Vůbec bych nemluvil o nějaké síle Moravy, jen někteří delegáti měli odlišný názor.“

Nově by se mělo o úpravě stanov hlasovat na volební valné hromadě v příštím roce. Budete ´ženský prvek´ ve výboru stále blokovat?

„Rozhodně odmítám argumentaci, že by moravská komora něco blokovala. V současnosti není podpora k navýšení počtu členů VV a hlavně způsobu jeho volby. Pokud je tento ženský prvek opravdu tak důležitý, je přece jednoduché navrhnout takovou úpravu stanov, aby byla žena povinně volena namísto jednoho člena za české okresy a kraje. Počet členů VV by pak zůstal na dvanácti. Tak budeme vyhovovat všem západním trendům, jak bylo poznamenáno předsedajícím valné hromady.“

Martin Malík prohlásil, že Zdeněk Zlámal, místopředseda za Moravu, stojí jako funkcionář za prd. Co mu odpovíte?

„K našemu moravskému místopředsedovi mohu mít nějaké výhrady, ale pokud je mám, zásadně je diskutujeme osobně. V žádném případě se však neztotožňuji s jeho veřejnou dehonestací ze strany kohokoli, a to ani předsedy FAČR, stejně tak nevhodnými poznámkami pana Paulyho. Před třemi lety byl pan Zlámal, stejně jako já, demokraticky zvolen a všichni by to měli respektovat.“

Přesto, není potřeba, aby Morava měla silnějšího vůdce? Vy se nechystáte vystoupat výš?

„To je spíše otázka na samotné delegáty moravské komory, kterou zodpoví už příští rok při volební valné hromadě.“