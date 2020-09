Nahrávka na smeč pro Peltu a spol.? Čechová odkryla chaos v dotacích

Příběh Čechové názorně dokumentuje nekompetentnost celého systému a do očí bijící chaos pod tehdejší šéfkou úřadu Kateřinou Valachovou. Na ministerstvo nastoupila Čechová bez jakékoliv předchozí zkušenosti v polovině listopadu 2016. Za pár týdnů se stala členkou expertní komise, v jejíž gesci bylo posouzení metodiky procesu a následné rozdělení dotačních prostředků do sportu. Pro snadnější pochopení věci, komise se má velmi odborně zabývat složitými výpočty, jež jsou klíčové a zásadním způsobem určují výši dotací pro jednotlivé žadatele. Zároveň mají zhodnotit spravedlivost jejich toku.

Čechová však byla do expertní komise vybrána, aniž by tušila proč. „Dostala jsem jmenovací dekret od ministryně,“ naivně prohlásila u soudu s tím, že z minulé praxe neměla s dotačními procesy žádné zkušenosti. „Byl nám předložený návrh metodiky k vyhodnocení programů a návrh rozdělení prostředků a my jsme měli posoudit, zda je to ok. Řešili jsme všechny neinvestiční programy, bylo jich hodně, scházeli jsme se kvůli tomu víckrát, ale nikdy jsem nic nepodepisovala,“ prohlásila.

V expertní komisi zasedali zaměstnanci ministerstva, ale také osoby mimo pracovní úvazek s úřadem. Dle slov Čechové, některé viděla poprvé v životě. „Neprojevovala jsem se. Spíš jsem dávala pozor a učila se,“ bezelstně odpověděla na dotaz soudkyně Lenky Cihlářové, jakou roli v komisi měla. Zároveň poukázala na hektičnost celého systému, kdy klíčové materiály související s udělením dotací mnohdy obdržela až ráno před jednáním expertní komise.

A také řekla prazvláštní věc, že metodika, čili způsob a proces výpočtů, byl na komisi mnohdy podán pouze jako návrh. „Ano, někdy metodika při zasedání komise nebyla finální,“ připustila.

Velmi úzce spolupracovala s ministerskou úřednicí Jaroslavou Krumphanzlovou, zajímavou postavou celé dotační kauzy. Odborná referentka měla v sekci sportu na starosti některé dotační programy, právě ona nastavovala metodiku, dělala výpočty. Třeba pro Program III a IV. Během srpnového stání u soudu zcela na rovinu řekla, že si s tím v podstatě nevěděla rady.

Dotazům obhajoby, jak k výpočtům v tabulkách určujících rozdělení dotací došla, odpověděla, že zkusmo: „Nějak jsem to nastřelila, aby mi to nějak vyšlo,“ vyhrkla.

A právě Čechová nemající o dotačním řízení hlubší povědomí - a její spolupracovníci - měli zhodnotit, zda je Krumphanzlové „nástřel“ odpovídající a spravedlivý… „Byla (Krumphanzlová) zmatená, několikrát mi to přiznala, chodily jsme spolu na kafe. Návrh na komisi dodala s prosbou, že se v tom neorientuje a že my na komisi to určitě posoudíme lépe. Návrhy jsme často vraceli,“ prohlásila Kristýna Čechová s tím, že se nesetkala z řad žadatelů o dotace s žádným nátlakem. A to ani z řad obžalovaných.

Jestliže obhájci staví část své obhajoby na nekompetentnosti státních úředníků na MŠMT a chybách ve výpočtech, svědectví Čechové jim dokonale nahrává.