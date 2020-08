Valachová vs. Kratochvílová u soudu: o poměru s Peltou i „konspiračním“ bytě

Po prvním červnovém týdnu pokračuje proces ve věci možného nekalého ovlivňování sportovních dotací. Hlavní postavou je někdejší fotbalový předseda Miroslav Pelta, ovšem v pondělí se téměř vše točilo kolem dvou bývalých kolegyň.

„Je to pro mě zklamání,“ prohlásila na adresu Kratochvílové v rámci své výpovědi Valachová. Promluvila jako první ze svědků a její slyšení trvalo sedm a půl hodiny. Naopak Kratochvílová, na jejíž vystoupení se čekalo jako na poslední ze všech obžalovaných a která opakovaně zmiňovala nezákonnost odposlechů, hovořila už dopoledne.

O společném bydlení s Valachovou, o bytu, v němž měla řešit tajně s Peltou dotace, o mileneckém vztahu s ním, o voucheru na Seychely poskytnutém rovněž fotbalovým šéfem. „Cítím se absolutně nevinná,“ začala a spustila. Tak pojďme postupně, včetně následných komentářů Valachové.

Byt s Valachovou

Kratochvílová, žijící v Brně, hledala v Praze byt a její nadřízená Valachová (ještě v době, kdy pracovaly na Úřadu vlády, nikoli na ministerstvu) jí nabídla prostor ve svém vládním bytě.

„Ale nebylo to žádné společné bydlení. Já tam žila se svým manželem a dvěma dětmi,“ vysvětlovala exministryně. Podle Kratochvílové jí přišla od „bytné“ 9. ledna 2017 textovka, že musí ihned opustit byt. To proto, že šéfovou vystrašil dotaz na ministra Chvojku, zda Valachová bydlí v jedné domácnosti se ženou. To exministryni prý vystrašilo s ohledem na spekulace o lesbickém vztahu.

„Paní Valachová považovala svůj mediální obraz za zásadní, napsala mi přes Viber, že mám okamžitě opustit byt. Nezajímalo ji, kam se odstěhuji, navíc důsledně instruovala svého řidiče, aby mi ještě ten den odvezl věci, nakonec mi je vyložil v mé kanceláři na MŠMT,“ říká Kratochvílová.

„To si takto nepamatuju,“ řekla posléze Valachová.

Peltův byt

Kratochvílová se v tíživé situaci obrátila na Peltu, s nímž pracovně jednala o dotačních programech. „Celou věc jsem hned řešila. V 10:55 jsem poslala panu Peltovi zprávu, zda by mi mohl na zhruba dva měsíce pronajmout byt. Chtěla jsem to mít smluvně ošetřené, což několikrát vyplývá z naší komunikace,“ líčila Kratochvílová. Nájem bytu v centru Prahy byl 39 400 korun včetně energií. Kratochvílová dle své výpovědi platila každý měsíc nájemné „na ruku“. „Vše v hotovosti, doklady k tomu nemám.“

Opakovaně odmítla, že by to byl konspirační byt. Údajně v něm přespával i její manžel či dcera, chodila do něj i ministryně Valachová. „Úvahy obžaloby jsou zcela liché,“ pronesla. Valachová přiznala dvě návštěvy s tím, že jí Kratochvílová dala pokaždé najevo, že je tam nechtěná. Bývalá ministryně rovněž odmítla, že by v bytu byla v přítomnosti s Peltou.

Poměr s Peltou

Že tam s ním byla Kratochvílová, je však jistá věc. U soudu v pondělí přiznala, že s ním měla milenecký poměr. „Ale pouze krátkodobý,“ prohlásila. To je podle Pelty také ten důvod, proč nedošlo na smlouvu. Byla by pro něj „nebezpečná“. „Musím odmítnout, že by to bylo pod záminkou ovlivnění dotací. Pelta mi nikdy nestanovoval výše dotací pro žadatele, v bytě jsme řešili jiné věci, než do kterých to staví obžaloba. Říkali jsme si co, kdo a jak může chtít, nic jiného.“

Voucher na Seychely

Kratochvílová se vyjádřila i k voucheru na Seychely, který jí Pelta zprostředkoval. V hodnotě 200 tisíc korun. Dle obžaloby nemusela poukaz platit s tím, že ho následně zaplatí FAČR. „Obdržela jsem kontakt na cestovní kancelář. Splatnost byla do listopadu 2017. Společně s manažerem kanceláře Šatným jsem řešila využití voucheru v případě, že bych byla z dovolené odvolaná. Řekl mi, ať si ji užiju, že to mohu zaplatit až po návratu,“ nabídla svoji verzi příběhu.

K tomu nedošlo. Kratochvílová tvrdila, že účet v ceně 192 tisíc korun (tolik ve skutečnosti dovolená stála) chtěla zaplatit, ale vzhledem k tomu, že jí třetího května zatkla policie a ona skončila na tři měsíce ve vazební věznici, k proplacení již nedošlo. Respektive ho uhradil její tehdejší advokát.

Další program soudu

Jednání budou pokračovat až do pátku. V úterý dorazí Jaroslava Krumphanzlová, klíčová administrátorka a patrně autorka jedné zásadní chyby. Ve středu přijde předseda ČOV Jiří Kejval, vůči němuž se vymezuje především ČUS. A v pátek tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. Další týdenní jednání je v plánu od 29. září do 2. října.