iSport podcast: Proč byl zadržen Berbr? Změní se teď český fotbal?

Český fotbal si dokázal, že už umí zastínit ledacos, tentokrát aspoň na chvíli přehlušil i vrchol koronavirové pandemie. V průběhu turbulentního pátečního dne byl zadržen místopředseda FAČR Roman Berbr. Policie provedla razii v sídle FAČR a Plzeňského krajského fotbalového svazu a obvinila celkem 20 osob v kauze, která se týká úplatků rozhodčích v nižších ligách. O co v celém případu jde, kdo je mezi obviněnými a jaké jsou další podrobnosti kauzy? Proč se aféra točí okolo Slavoje Vyšehrad a Romana Rogoze?

Proč byl de facto nejmocnější muž českého fotbalu zatčen a co to znamená pro český fotbal? Koho se kauza týká a jaké jsou její další podrobnosti? Znamená to zemětřesení, které může dočista změnit fotbalové prostředí? Tomu všemu a dalším tématům se věnuje speciální živé vysílání iSport podcastu, ve kterém jste se mohli ptát redaktorů deníku Sport Štěpána Filípka a Ondřeje Škvora. Moderuje Martin Vait.

0:00 O co jde v nové korupční aféře? Proč se točí okolo Vyšehradu a Rogoze?

13:15 Proč byl zatčen Berbr? Jaký má vztah s Rogozem? Má v případu roli i Chovanec?

27:55 Má policie důkazy kromě odposlechů? Proč nebyl Berbr v minulosti stíhán?

36:09 Bude mít Berbr svého nástupce? Změní se český fotbal?