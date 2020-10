Prostějovský boss o Berbrovi a fotbale: Na Moravě to není taková džungle

O fotbale by vyprávěl hodiny. V hlavě má nápady, jak ho posunout dál. Bez Romana Berbra a jeho pohůnků. Ani v roli primátora Prostějova neztratil trenér a funkcionář František Jura ideály a ambice. „Myslím, že vím, jak fotbalu pomoct,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport Premium. V něm rozebral osobnost Romana Berbra, s nímž se potkal při volbách vedení FAČR, situaci na Moravě i co by mělo následovat dál.

Jak nahlížíte na čerstvou kauzu kolem Romana Berbra?

„Pro fotbal obecně to není dobrá zpráva, strašně ho to poškozuje. Lidé byli vždycky naštvaní, když se řeklo, že nejsou důkazy a odložilo se to. Teď asi jsou. Čtu, že to orgány činné v trestním řízení dva roky monitorovaly. Pokud to soud prokáže, je potřeba to odsoudit a bude šanci s tím něco dělat dál.“

Co přesně?

„Musí se budovat důvěra, což nebude vůbec jednoduché. V hlavě mám spoustu věcí, nedá se vypíchnout jedna. Nesouhlasím s tím, že by měl okamžitě odstupovat celý výkonný výbor. To by bylo špatně. Odvolal komisi rozhodčích a musí jmenovat novou. Teď prostě musí celou situaci stabilizovat a dovést fotbal do řádné valné hromady po skončení sezony, kde se musí navolit noví lidé. V lednu jsou volby do okresů, do krajů. Tím se asi musí začít. Navíc si nemyslím, že by v těch věcech nyní někdo pokračoval.“

Čekáte nástup jiných tváří?

„Musíme najít lidi, kteří by byli ochotní do toho jít. Musí mít důvod. Doba se úplně změnila. My jsme to dělali zadarmo, ale dneska musíte mladým něco nabídnout. Aspoň poloviční úvazky, aby měli motivaci. Všichni víme, že předsedy okresů nechce nikdo dělat. Máme tam lidi důchodového věku, zaplaťpánbůh za ně. Ale musíme tam dostat i jiné, aby měli zájem to dělat. Fotbal byl vždycky obraz celé společnosti. Všechno nebylo a není špatně. Jenže teď se provalila tahle aféra. Tyhle podvody a korupce lidé oprávněně nemají rádi. Přitom se udělala ve fotbale spousta dobré práce. Je na čem stavět.“

Ve výkonném výboru je pořád nemálo Berbrových přívrženců. Dá se na takový orgán spoléhat?

„Já ty lidi osobně neznám. Je fakt, že soutěže v Čechách si žijí svým životem. Takto je to v našem fotbale nastavené. Vnímali jsme řeči, že se tam něco děje, že je něco cinklé.