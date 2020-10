Šmicer dostal otázku: Vedl bys český fotbal? Odpověď nebyla vyhýbavá

Mezi možnými kandidáty na nového šéfa českého fotbalu ho zatím vidí bookmakeři jako outsidera s kurzem 100:1. Jenže Vladimír Šmicer úplně nevyloučil, že by se o nejvyšší funkci ve Fotbalové asociaci ČR příští rok ucházel. „Byl bych rád ve skupině lidí, kteří se budou snažit o změnu. A z té skupiny pak vzejde člověk, kterému budeme všichni věřit. Jestli to budu já, nebo kdokoliv jiný, tak ho budu podporovat,“ řekl v pořadu TIKI TAKA na O2 TV Sport.

Od chvíle, co ukončil úspěšnou hráčskou kariéru, už jednou angažmá ve svazové funkci zkusil. Po nástupu Ivana Haška do funkce předsedy dělal Šmicer manažera reprezentace.

Po zatčení kontroverzního místopředsedy Romana Berbra se nyní otevírá nová šance, jak napravit dosavadní pořádky u fotbalových trávníků. Šmicer si však nemyslí, že je ji schopné současné vedení a předseda Martin Malík.

„Přeju si, aby se prostředí změnilo. Opravdu mě překvapuje, že to Martin Malík nevezme z jiného pohledu a nevystoupí, že chce fotbalu pomoct a odstranit zbytky z armády Romana Berbra. On místo toho vystoupí a řekne, že za současnou situaci můžeme všichni, ale to my nechceme slyšet. My chceme slyšet, jak se to změní a vyčistí,“ řekl bývalý hráč Liverpoolu, Lens či Slavie.

K změnám je podle něj potřeba obroda nejen v nejužším vedení. „Doufám, že se změní přístup lidí na okresech a krajích, a přijdou takoví, kteří to budou myslet dobře. Potom bude valná hromada, kde odstoupí současné vedení, navolí se nové, které získá podporu fanoušků, médií a sponzorů. Nerozumím tomu, jak někdo může platit tohle svinstvo, co se tu ve FAČR děje. Nechápu, že partneři jsou schopní tam posílat peníze,“ neustával Šmicer v kritice.

Toho se chytil ve studiu bývalý ligový útočník Petr Švancara a položil Šmicrovi otázku, zda by si dovedl představit, že by se stal novým předsedou. „Je to hodně čerstvý, ještě jsem o tom neuvažoval, ale řeknu, jak to cítím. Byl bych rád ve skupině lidí, kteří se budou snažit o změnu. A z té skupiny pak vzejde člověk, kterému budeme všichni věřit. Jestli to budu já, nebo kdokoliv jiný, tak ho budu podporovat,“ pravil.

Podobně to viděla také jako další host pořadu Markéta Haindlová, známá fotbalová právnička, která usilovala o kandidaturu na šéfku fotbalu před sedmi lety. „Já budu dělat Láďovi sekretářku, myslím to vážně. Z toho domu by ale musela zmizet i uklízečka,“ promluvila o sídlu asociace. „Není to o jednom člověku. Bavíme se, kdo by měl být předsedou, a neuvědomujeme si, kdo ho volí. Nejsou tam zástupci hráčů ani trenérů, kteří fotbal vytváří jako produkt.“