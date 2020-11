Maradona se zotavuje po operaci! Krvácel do mozku, teď ho čeká pozorování

"Krevní sraženinu se mi podařilo odstranit a Diego na operaci reagoval velmi dobře," sdělil Maradonův neurochirurg a osobní lékař Leopoldo Luque reportérům čekajícím před nemocnicí společně s fanoušky. "Další fází je pozorování," uvedl Luque a upřesnil, že operace trvala asi 80 minut.

Zákrok byl podle Reuters riskantní kvůli celkovému zdravotnímu stavu fotbalové legendy, přestože Luque se o něm vyjádřil jako o "rutinní operaci".

Fotbalista byl původně v pondělí přijat na kliniku Ipensa v La Plata, kde trénuje prvoligový klub Gimnasia y Esgrima, kvůli tomu, že byl dehydrovaný, zesláblý a velice unavený. Odtud byl převezen do nemocnice Olivos poblíž Buenos Aires.

Maradona se naposledy objevil na veřejnosti v pátek v den 60. narozenin. Už tehdy působil unaveným dojmem. Předtím byl několik dní v karanténě kvůli kontaktu s osobou vykazující příznaky koronavirové nákazy. Lékař odmítl, že by se aktuální Maradonovy problémy týkaly koronaviru.

"Nebyl v dobrém psychickém stavu a to mělo dopad i na jeho fyzické zdraví. Není na tom tak dobře, jak by mohl být a jak vím, že by mohl být. Potřebuje pomoc a teď je na to ten správný čas," řekl v pondělí argentinským médiím Luque.

Maradona strávil v minulých letech v nemocnicích hodně času, často v důsledku svého bouřlivého životního stylu, který ho provázel už od dob aktivní kariéry. V roce 2004 byl například v nemocnici se srdečními a respiračními problémy souvisejícími s užíváním kokainu. Později se dvojnásobný mistr italské ligy s Neapolí podrobil odvykacím kúrám kvůli závislosti na drogách a alkoholu. Loni v lednu byl hospitalizován s vnitřním krvácením do břicha.

