Kadlec o konci kariéry: Rosický byl zaskočený. Teď mám fajn život

Ačkoliv je mu teprve osmadvacet let, Václav Kadlec si už užívá pomyslného fotbalového důchodu. Po konci kariéry, kterou mu předčasně utnuly vleklé zdravotní problémy, pracuje jako osobní fitness kouč. A nenudí se. „Mám docela fajn život, nestěžuji si,“ usmál se v novém díle pořadu Česká ulička na O2 TV Sport (vysílá se dnes od 22:00). Mluvil i o tom, jak jeho rozhodnutí skončit zaskočilo Tomáše Rosického, a jestli by ho v budoucnu lákalo pracovat pro Spartu.

Dva ligové tituly, angažmá v bundeslize i patnáct startů za reprezentační áčko. Kadlec má za sebou velmi slušnou kariéru, přesto se u něj vždy budou objevovat otázky, jestli z velkého talentu nešlo vymáčknout ještě mnohem víc.

Sám bývalý fotbalista připouští, že ano, nijak se ale nelituje. „Teď tři dny v týdnu dělám osobního kouče. O víkendech jsem začal i kopat (za Červené Janovice ve III. třídě). A ještě jsem zaměstnaný u pana Pasky jako skaut, takže víkendy jsem trávil na fotbale. Je toho dost,“ popsal Kadlec v České uličce svůj nový život.

Na vrcholové úrovni musel se sportem skončit kvůli opakovaným trablům s kolenem, absolvoval několik operací. „Jen za poslední dva roky kariéry jsem byl na čtyřech, každý půlrok. Vždycky proběhla rekonvalescence a hned přišel nový úraz. Celkově jsem měl zranění docela dost,“ uvedl.

Když zjistil, že dál pokračovat už nepůjde, oznámil to Tomáši Rosickému, svému tehdejšímu „šéfovi“ ve Spartě. „On to nečekal. Já jsem mu volal, že se zastavím u něj v kanceláři a on ani nevěděl, co přijde. Když jsem mu to řekl, byl zaskočený. Pak jsme se hodinu bavili i o tom, jak zranění snášel on. Viděl na mě, že jsem rozhodnutý. Poznal jsem, že mu to bylo z osobního hlediska líto,“ líčil Kadlec.

S Rosickým má dobrý vztah, možnost pracovat dál ve Spartě však prý na stole úplně nebyla. „Rosa mi řekl, že kdyby bylo potřeba, ať dám vědět. Ale já nejsem typ, který by tam přišel a řekl: Dejte mi práci, nemám co dělat. Pokud by přišla nabídka přímo od nich, byl bych rád, ale nic takového nebylo,“ vysvětlil Kadlec.

