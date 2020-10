Kadlecův návrat! Gól i opatrná hra: Soubojům jsem se vyhýbal

„Přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem,“ uveřejnil Václav Kadlec na konci února smutnou zprávu. Byla to rána, hlavně pro něj samotného, když musel učinit v tehdejších teprve sedmadvaceti letech takto zásadní rozhodnutí. Už to ale dál nešlo, zranění ho dál na vrcholné úrovni nepustila.

Jeho život se změnil, začal se věnovat profesi fitness trenéra, ale na fotbal nezanevřel. Byť si od něj musel dát po svém konci na nějaký čas pauzu. „Bylo to opravdu psychicky náročné, fotbal jsem nemohl sledovat ani v televizi,“ přiznal.

Po pár charitativních utkáních už ale znovu může říct: „Hraju soutěžní zápasy.“ Není to na vrcholné úrovni, vlastně právě naopak, jelikož se dohodl na spolupráci s Červenými Janovicemi, týmem z III. třídy na Kutnohorsku, druhé tamní nejnižší soutěže. Ale co je hlavní, znovu si může užívat pocit, jaké to je, hrát o body.

Kadlec poprvé nastoupil za svůj nový celek v neděli, a to na hřišti Tupadel proti tamnímu B-týmu. Červené Janovice dotáhly duel k vítězství 3:1. Dva góly vstřelil z pokutových kopů Tomáš Panenka, syn legendárního Antonína Panenky. Právě Kadlec pak zvyšoval na 3:0, když mu ve vápně posunul míč Martin Jiránek a bývalý útočník Sparty či Frankfurtu překonal domácího brankáře. „Gól jsem dal, vyhráli jsme, takže spokojenost,“ pronesl bezprostředně po utkání 28letý útočník.

A jak viděl svůj výkon? „Bylo to těžké, nemohl jsem se pořádně rozběhnout. Nevěděl jsem, co čekat. Bylo to z mé strany zároveň hodně opatrné, myslím, že jsem nešel do jediného vážnějšího souboje. Když už, tak jsem si to dobře rozmýšlel,“ okomentoval své vystoupení.

„Venca (Václav Kadlec) splnil to, proč sem přišel. Zaprvé hrál dobře, dal gól, přitáhl lidi a přesvědčil se o tom, že to je daleko lepší než sám čekal. Jak úroveň soutěže, tak i atmosféra. Co mi po zápase říkal, tak je z toho nadšený a hrozně se mu tady líbí,“ řekl Štěpán Kacafírek, hrající trenér Červených Janovic a s 13 góly druhý nejlepší střelec soutěže, který ale kvůli zranění do utkání nezasáhl.

V Červených Janovicích není Kadlec jediným bývalým reprezentantem. „Volal mi Řepa (Tomáš Řepka), že je to tu fajn a za slušných podmínek,“ prozradil Kadlec, kdo ho do klubu nalákal. Spolu s nimi v mužstvu působí také Martin Jiránek.

Jejich přítomnost vzbudila ohlas a na utkání zavítalo mnoho diváků. Pořadatelé mohli vpustit do areálu vzhledem k omezením panujícím kvůli COVID-19 jen určitý počet lidí (125), ostatní se ale nenechali odradit a sledovali duel zpoza oplocení. „Byla to nádhera, to bylo víc lidí, jak v Příbrami. Jestli takto chodí na kluky vždycky, tak je to moc hezké. Bohužel je škoda, že od toho teď bude na nějakou dobu pauza,“ podotkl Kadlec.