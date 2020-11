Film Vyšehrad: padla poslední klapka, Patrik Berger je herecký talent

Sezona ještě není ani v polovině, ale Julius „Lavi“ Lavický má hotovo. Tvůrci filmu Vyšehrad hlásí, že již padla poslední klapka očekávaného snímku, nyní se fanoušci populárního fotbalového průšviháře mohou těšit na premiéru filmu, která je plánovaná na jaro 2021. „Ti, kteří seriál mají rádi, budou z filmu určitě nadšení,“ tvrdí herec, režisér a producent Jakub Štáfek, který doufá, že se film o bývalém hráči Sparty, který oblékl dres FK Slavoj Vyšehrad, dostane do kin co nejdříve, záleží však na pandemické situaci.

Film Vyšehrad bude zajímavý tím, že na plátně kromě řady známých hereckých tváří vystoupí také sportovní osobnosti. Především fotbalisté a hokejisté. Obrovským hereckým talentem se podle tvůrců ukázal být Patrik Berger.

„Měl jsem radost, když mě Kuba Štáfek oslovil. Jednak proto, že jsem ještě nikdy u žádného natáčení nebyl, ale taky proto, že se mi moc líbil seriál a byla podle mě velká škoda, že skončil,“ vysvětlil jeden z nejúspěšnějších českých fotbalistů v historii, který nastupoval za Liverpool či Dortmund.

Ve společných scénách se objeví například s Vladimírem Šmicerem, Janem Kollerem , Václavem Kadlecem, Lukášem Zelenkou , Jiřím Tlustým, Radko Gudasem nebo Romanem Bednářem , který si zahrál už v seriálu. „Jsem z natáčení vždycky nervózní, není to jako fotbal. Tady ale naštěstí hraju sám sebe a celý je to úsměvný, s trochou nadsázky, ale i trochou pravdy. Jsem zvědavý na výsledek,“ uvedl Bednář, který si vysloužil roli v seriálu jednou z fotbalových kauz.

Výčet známých sportovních tváří ve filmu Vyšehrad tím nekončí. Diváci uvidí také například Jakuba Voráčka , Ondřeje Pavelce , Petra Mrázka , Tomáše Řepku nebo Tomáše Rosického .

Že je scénář této komedie aktuální, se potvrdilo před pár týdny, když se provalila fotbalová kauza kolem Romana Berbra . Scenárista Tomáš Vávra totiž nevynechal ani praktiky nyní již bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR. „Nejen v tomhle případě jsme tak trochu předpověděli budoucnost, i když diváci uvidí, že malinko jinak. Inspirace je ale pořád všude kolem dost. Můžeme poděkovat fotbalovým hráčům a funkcionářům, protože ta studnice je v podstatě nevyčerpatelná,“ vysvětlil Vávra.

„Už od začátku, kdy jsme psali scénář, jsme mysleli na to, že chceme do kina dostat i ty, kteří Vyšehrad vůbec neznají. A že je chceme bavit. Film je tak pro diváky, kteří mají rádi fotbal, ale zároveň i pro ty, kteří ho rádi nemají. Lidi se v téhle zvláštní době chtějí hlavně smát, a proto si myslím, že je tenhle pitomec, kterej zkazí všechno, na co sáhne, bude bavit,“ řekl Štáfek.

Hlavní pozornost je upřena právě na hlavní postavu. „Shodli jsme se, že je to takový sympatický hovado. Takovej Homer Simpson říznutej fotbalem,“ prohlásil představitel Laviho agenta Jardy Jakub Prachař , kterému tentokrát ve scénáři přibyli i rodiče. Jeho matku si zahrála Ivana Chýlková , otce potom jeho skutečný otec, herec David Prachař.

Obsazení:

Lavi: Jakub Štáfek

Laviho agent Jarda: Jakub Prachař

Majitel klubu Král: Ondřej Pavelka

Trenér Žloutek: Jiří Ployhar

Přítelkyně Laviho Lucie: Šárka Vaculíková

Laviho máma: Věra Hlaváčková

Laviho ex Alena: Veronika Khek Kubařová

Otec Jardy a Lucie Miloš: David Prachař

Matka Jardy a Lucie Ilona: Ivana Chýlková

Igor: Jaroslav Plesl

Oto: David Novotný

Sudí: Ladislav Hampl

Taťka: Miroslav Hanuš

Bosák : Jaromír Bosák

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek

Scénář: Tomáš Vávra

Kamera: Jan Filip

Producenti: Ctibor Pouba, Jakub Štáfek, Jan Kallista