Odhalení kauzy: opavský šíbr měl brát úplatky! A moravský Berbr jede dál…

KI jako Miroslav Kijonka. PA jako Vladislav Pala. KO jako Jaroslav Kopecký. Tihle tři chlapi z fotbalové branže se na začátku tisíciletí pustili do odhalování úplatkářské aféry kolem opavského šíbra Miroslava Ozaniaka, tehdejšího člena svazové komise rozhodčích. Docílili toho, že byl následně zbaven všech funkcí. Moc a peníze mu však chutnat nepřestaly a jeho „chobotnička“ na severu Moravy a ve Slezsku je podle mnohých při životě dodnes.

Zastaví ho kauza jeho věrného druha Romana Berbra? „Jsem zvědavý, kdo co vypoví a co vše je v policejních spisech,“ nechá se překvapit Jan Obst, tehdejší předseda protikorupční komise ČMFS. Právě on se sekretářem Petrem Doležalem dotáhli úplatkářkou kauzu do finále a „čert“ Ozaniak ve fotbale na nějaký čas skončil.

Jenže… Jakmile se dal do paktu s Berbrem, jeho moc opět zásadně vzrostla a údajně se vrátily i staré praktiky. Pomoct mu k tomu mělo i to, že šéfové okresních a krajských svazů v Moravskoslezském kraji jsou vesměs jeho lidé. U moci se drží i po zatčení „bráchy Romana“. „Stoprocentně to nevzdá,“ tvrdí bývalý ligový delegát Pala (71), jenž vedle majitele jedné akcie SFC Opava Ozaniaka začínal s pískáním.