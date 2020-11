Slzy, potlesk, písně. Argentina i Neapol vzdávají hold Maradonovi (†60)

I v Neapoli probíhá loučení s legendárním Diegem Maradonou, který ve středu ve věku 60 let zemřel • Twitter

I v Neapoli probíhá loučení s legendárním Diegem Maradonou, který ve středu ve věku 60 let zemřel • Twitter

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • ČTK / AP / Salvatore Laporta

Zdrcující ztráta velké osobnosti. Tak vnímají úmrtí Diega Maradony nejen v Argentině. Tamní prezident Alberto Fernández okamžitě nastolil v zemi třídenní národní smutek. „Dával nám radost, navždy jsme jeho dlužníky. Budeme si ho pamatovat nejen pro jeho technické schopnosti, ale i pro jeho odvahu a sílu,“ uvedl Fernández.

Argentina se ponořila do smutku. Lidé zapalují na počest své modly svíčky, slzy tečou proudem. Zároveň jsou ale slyšet potlesk, ovace, jásot a písně. Ve 22 hodin se po celé jihoamerické zemi na počest legendárního čísla 10 rozsvítila světla stadionů. Na stánku Argentinos Juniors, který je po Maradonovy, jenž zde začal svou fotbalovou kariéru, pojmenován, byl odpálen ohňostroj na oslavu jeho života. Přibližně tisíc lidí zde zároveň vešlo na hřiště, aby potleskem a zpěvem uctilo památku zesnulé ikony.

Fanoušci se shromáždily také v La Bombenera, mýtickém domově klubu Boca Juniors, který hrál rovněž vliv v Maradonově kariéře. Snad největší dav se ale sešel na slavném Obelisku v centru Buenos Aires, a to navzdory omezením zavedeným v boji proti šíření koronaviru, která v Argentině panují.

🇦🇷 Hoy no se duerme en Argentina



🙌🏼 El homenaje a Diego Armando Maradona es ininterrumpido



📍 Así está El Obelisco de Buenos Aires



📺 Las televisiones no desconectan en todo el día



🎥 @GermanCarrara pic.twitter.com/r0yg6MA7iE — Radio MARCA (@RadioMARCA) November 26, 2020

Od čtvrtka do soboty se fanoušci budou moci přímo s božským Diegem rozloučit v Casa Rosada, oficiálním sídle argentinského prezidenta. Agentuře AFP to řekl mluvčí prezidenta Mario Huck. Očekává se, že na místo průběžně dorazí miliony příznivců.

Už během středečního odpoledne se ve městě San Fernando v provincii Buenos Aires sešlo několik desítek lidí kolem márnice, kde proběhla pitva za účelem zjištění přesné příčiny Maradonova úmrtí.

Hold legendárnímu hráči vzdávají fanoušci i v Neapoli. „Zničující rána pro klub i město. Truchlíme. Cítíme se jako boxer po knokautu. Jsme v šoku. Navždy v našich srdcích, Diego,“ reagovala Neapol na úmrtí Diega Maradony. Ten v italském klubu působil v letech 1984 až 1991, získal s ním dva tituly. Kolem stadionu se už pár hodin poté, co smutná zpráva obletěla svět, začali scházet fanoušci, kteří skandovali jméno muže, jenž se vepsal nesmazatelně do historie nejpopulárnější hry světa. Podle informací z Itálie by právě neapolský stánek San Paolo měl být přejménován na počest Diega Maradony.

