10 hvězd, které podlehly kouzlu Diega. Proč na něj zíraly s otevřenou pusou?

Velikání fotbalu obdivují Diega Maradonu • FOTO: koláž iSport.cz Byl Diego Maradona největším fotbalistou historie? Deset superhvězd světového fotbalu je o tom přesvědčeno. O Argentinci mluví jako o hráči z jiné dimenze a jsou mezi nimi hojně i zástupci hrdé Anglie, kterou přitom Maradona potupil na mistrovství světa 1986 „boží rukou“ a slalomem přes půl hřistě. Proč je pro ně Diego největší? A kdo na něj při tréninku koukal s otevřenou pusou? A jaký mají důvod stavět ho vysoko nad Pelého, Messiho či Ronalda?

Eric Cantona Francouzský bouřlivák a legenda Manchesteru United vysvětluje, proč je chyba stavět před Maradonu Pelého. A že byla kolem Maradony i spousta skandálů? To zrovna Cantonu nechává klidným. „Někdo říká, že největším fotbalistou všech dob byl Pelé. A já na to odpovídám, že velké houby. Pro mě byl vždycky ten největší Maradona. Vyhrál mistrovství světa v roce 1986, kdy byl prostě nezastavitelný. Blízko k titulu byl i v roce 1990 a Argentina mohla vyhrát i o čtyři roky později, kdyby Diega nezastavil trest za doping. Ten základní rozdíl mezi Pelém a Maradonou byl jasný. Diego kolem sebe zdaleka neměl tolik úžasných spoluhráčů jako ve své době Pelé. Diego sám dotáhnul Argentinu na vrchol, v případě Brazílie to byl daleko víc týmový výkon. Když to řeknu na rovinu – Argentina by bez Maradony nikdy titul nevyhrála, zatímco Brazílie bez Pelého téměř jistě ano.“ Dvě obrovské fotbalové osobnosti - Diego Maradona a Eric Cantona • Foto Twitter

Zinedine Zidane Francouzský mistr světa i Evropy bývá řazen do společnosti Maradony i Pelého. Sám ale mluví o Diegovi jako o nedostižném vzoru. „Nikdy na něj nezapomenu, mám ho hluboko v srdci. Pamatuji se, jak mě okouzlil v roce 1986 na mistrovství světa. Sledoval jsem ho bez dechu, a to se mi už pak nikdy v případě jiného fotbalisty nestalo. Byl senzační. On prostě vyhrával zcela bez pomoci spoluhráčů. Prostě se rozhodl zvítězit a udělal to. Byl na zcela jiné úrovni než kdokoliv jiný.“ ANKETA redaktorů Sportu o Maradonovi: Úkaz, z dnešních hráčů se mu vyrovná jen Messi Maradona, Zidane, Pelé. Obrovská kvalita u stolního fotbálku • Foto Twitter

Ronaldinho Sám byl míčovým kouzelníkem a navíc je Brazilec. Přesto má mistr světa z roku 2002 a držitel Zlatého míče 2005 jasno, že nejlepší fotbalista, co kdy běhal po této planetě, hrál za Argentinu. „Byl to absolutně výjimečný hráč, který se nedá srovnat s nikým jiným. Sledoval jsem ho s naprostým okouzlením. Ne jen jeho hru, ale už i to, když přicházel na stadion a začal kouzlit s míčem. Byl to nejhravější a nejšikovnější fotbalista. To, jak dokázal v rychlosti driblovat s míčem? Tomu se už nikdo nikdy nepřiblížil. Měl naprosto odlišnou techniku od všech ostatních.“ Diego Maradona a mladý Ronaldinho • Foto Reuters

Lionel Messi Často je považován za Maradonova nástupce. Desetkrát vyhrál s Barcelonou španělskou ligu, čtyřikrát Ligu mistrů a šestkrát získal Zlatý míč. Jenomže s Argentinou na titul mistrů světa nikdy nedosáhl a srovnání s Diegem rázně odmítá. „I kdybych hrál milion let, nikdy bych se Diegovi nepřiblížil. To nejde a vlastně bych to ani nechtěl. On je prostě největší navždy.“ Dvě argentinské modly. Diego Maradona a Lionel Messi • Foto Reuters

Ryan Giggs Legenda Walesu i slavného Manchesteru United hrála několik sezon po boku Cristiana Ronalda. Ani to ale nemohlo změnit dojem, který na Giggse Argentinec udělal. „Nejlepší fotbalista všech dob? Tak jasně, že Maradona. Obdivoval jsem ho na mistrovstvích světa v letech 1986 i 1990. Dnes je sice také několik zcela výjimečných hráčů – především Lionel Messi či Cristiano Ronaldo. Jenomže věci, které předváděl Diego, jsem i přesto už znovu nikdy neviděl.“ Ronaldo, Messi i prezident Argentiny. Svět se loučí s hvězdným Maradonou Diego Maradona na tréninkovém hřišti Manchesteru s Ryanem Giggsem • Foto Twitter

Wayne Rooney Další legenda, která dlouho oblékala červený dres United. A další fanoušek božského Diega, který na něj nedá dopustit. „V mých očích je Maradona nejlepší hráč všech dob. Měl rychlost, neskutečnou šikovnost a techniku a také naprosto výjimečnou touhu pokaždé vyhrát.“ Maradona a Rooney. Spousta gólů, přesto každý úplně jiný • Foto Twitter

Gary Lineker A do třetice fotbalová modla z Ostrovů, která má jasno. Gary Lineker si ale na rozdíl od Rooneyho či Giggse mohl „užít“ Maradonu přímo na hřišti. Byl u toho, když Diego potupil Anglii ve čtvrtfinále MS 1986. Na tomto turnaji Lineker navíc nastřílel nejvíc gólů ze všech, mluvilo se ale jen o Maradonovi. Přesto všechno o něm v současnosti nejvlivnější fotbalový expert na světě mluví jen v superlativech. „Pro Anglii je sice Diego spojen s bolestivou vzpomínkou, přesto musím jasně říct: Byl o hlavu nad všemi ostatními. Pamatuji si, jak jsem s ním hrál v jedné exhibici za Tým světa. Diego přišel na hřiště, pozdravil nás a jen tak mimochodem začal dělat triky s míčem. A najednou koukám, jak tam já, Zico, Platini a Elkjaer stojíme a koukáme na něj s otevřenými pusami. A druhý gól, který nám dal na mistrovství světa v roce 1986? Asi nikdy jsem se necítil takhle divně. Na jednu stranu jsme byli potupení, na druhou jsem měl chuť začít mu tleskat. Nikdy jsem tak krásný gól neviděl. Myslel jsem si, že je prostě nemožné dát tak nádhernou branku. Je to největší hráč všech dob. Skutečný fenomén a génius.“ Gary Lineker a božský Diego ve světové jedenáctce 90. let • Foto Twitter

Ruud Gullit Získal Zlatý míč, vyhrál mistrovství Evropy, ale také se s Maradonou několik let potkával v italské lize jako soupeř. A nizozemská legenda neváhá – o Maradonovi mluví s neskrývaným obdivem a řadí ho před Pelého i krajana Cruyffa. „Nejlepší hráč, který kdy po hřišti chodil. Byl lepší než Pelé. Během svého angažmá v Itálii jsem ho měl možnost sledovat vcelku zblízka každý týden. Byl na naprosto jiné úrovni než kdokoliv jiný. Prostě hráč z jiné dimenze. Některé věci, co předváděl, jsem prostě nechápal. Jak to ten kluk dělá, ptal jsem se sám sebe. Kontroloval míč bez toho, že by se na něj vůbec díval. To mu při hře dávalo ohromnou výhodu. Byl díky tomu vždycky o krok napřed. I když správně bych měl říct minimálně o pět kroků…“ Ruud Gullit léta soupeřil s hlavní postavou Neapole • Foto Twitter

Pep Guardiola Sám byl skvělý hráč, poté roky piplal v Barceloně Messiho, Iniestu či Xaviho, nyní v Machesteru City vede De Bruyneho či Agüera. Přesto jeden z nejuznávanějších trenérů současnosti nehodlá měnit názor, který si udělal už před roky. „Možná je to generační věc, ale Maradona je pro mě ten největší z největších. A upřímně říkám – myslím si, že do smrti už nebudu mít důvod tenhle názor změnit.“ Trenér Manchesteru City Pep Guardiola • Foto Reuters