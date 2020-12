Řepka varuje: Pozor, stačí hlava, která přebere Berbrovy vojáky

Bývalý generální sekretář českého fotbalového svazu Rudolf Řepka stojí za vznikem Fotbalové evoluce . Ta původně deklarovala, že chce pouze ukázat cestu, nestojí o funkce. To se ale mění. Iniciativa se propojila s Čistým fotbalem a Výzvou 2021 a společně chtějí navrhnout svého předsedu a kandidáty do dalších funkcí. Mluví se o Vladimíru Šmicrovi.

Jste známou tváří Fotbalové evoluce, zkráceně Fevoluce. Deklarovali jste, že nemáte ambici na posty, že chcete pouze nastavovat principy, ukázat cestu směrem od okresních valných hromad až k té velké. Není to chyba? Nemáte vy kromě cesty nabídnout i lidi, kteří tou cestou půjdou?

„Chyba to není a v iniciativě Fevoluce stojí lidé, kteří tou cestou jsou připravení jít. Je třeba jen správně vysvětlovat princip a souvislosti. My jsme nechtěli, aby lidé něco dělali kvůli jménům, ale aby byla správně pochopena podstata evoluce. Pokud se má prostředí v českém fotbale změnit, je třeba, aby se do toho zapojili všichni, nejen známé osobnosti. Důvěryhodný předseda je důležitý pro obraz fotbalu, ale vliv na to, jak bude vypadat fotbal na nejnižší úrovni, přímo nemá. Proto je klíčem aktivita slušných lidí v okresech, které se tak mohou rázem změnit, a ještě budou mít vliv na volby. Je to šance pro všechny slušné lidi a my s nimi do toho jdeme. Proto vznikla Fevoluce. Snažíme se přesvědčit lidi, že to jde, a víme, že lidé tu změnu chtějí, jen musí dostat podporu a nebát se. Taková příležitost už tady podruhé nemusí být. Jinak se totiž může stát, že zavedený systém přebere jen někdo jiný a bude ho provozovat dál.“

Je reálné, že by Berbrův systém fungoval i nadále?

„Někdo si možná myslí, že je vyhráno. Odstranil se Roman Berbr a bude líp. Ale ono to tak vůbec není. Pokud se nic nestane, tak se jen vymění jména a jede se dál. Místopředseda Berbr říkával: ‚My rozhodčí jsme taková polovojenská organizace. Přijde pokyn shora a ten se obratem dostane až k těm nejnižším článkům.‘ Prostě to takto funguje. Aby nedošlo k nepochopení či špatnému výkladu, osoby zastávající funkce rozhodčích nejsou příčina problému, jsou pouze nástroj. Mají disciplínu a uznávají vybudovanou pyramidu, tedy kariérní žebříček. Důkladně znají předpisy, řády a nařízení, mají kontakty, umí se rozhodovat pod tlakem a rozhodnutí umí vynést během zlomku vteřiny. Když to vezmu Berbrovým jazykem, tak jsou to elitní vojáci. Ale fotbal není válka, fotbal má být zábava a radost, a proto musí přijít k Fevoluci, která společně s ostatními iniciativami něco tomu fotbalovému prostředí nabízí, navíc další krok. Platforma s konkrétním programem.“

Něco jako politická strana?

„Něco v tom smyslu. Ale ta už pak musí kromě programu nabídnout konkrétní tváře a pokusit se ovlivnit ten nastavený systém. Jen je otázka, zda bojovat stejnými zbraněmi. Každá nová strana bude v určité nevýhodě, protože nemá vybudovánu strukturu. Musí jí teprve vytvořit. Druhá strana už ji má a nemusí ji budovat.“

Ale její šéf, ten nejschopnější, je teď ve vazbě. Nezmizí jeho struktura z českého fotbalu v této podobě prostě proto, že Roman Berbr byl naprosto specifický?

„Nevidím tu člověka, který by v ohledu, o němž se bavíme, dosahoval jeho schopností. Byla to osoba se zkušenostmi s takovým systémem, lidé ho automaticky uznávali. Proto rozumím té otázce, ale myslím, že je systému nakonec v podstatě jedno, kdo je nahoře, dokud bude fungovat pyramida.“

Zůstane jim důvod, proč to pro ně bude výhodné?

„Může, pokud nová hlava bude vědět, co je potřeba. Třeba Miroslav Liba v tom systému umí fungovat. Má představu, jak ti lidé fungují, na jakých základech a principech. Ten vytvořený systém byl vlastně takové perpetuum mobile. Takže shrnuto, přestože byl místopředseda Berbr takový, jaký byl – a jiný takový v tomto ohledu tady není – bude stačit, aby se objevil někdo, kdo se přidá na stranu systému a lidi v něm přesvědčí, že on je ten pravý, kterému by měli uvěřit.“

A kdo je váš návrh na předsedu? Říká se, že Vladimír Šmicer.

„Nemůžu teď říct žádné jméno. V iniciativě Fotbalové evoluce je řada zajímavých jmen a zkušených lidí ve všech oborech. Navíc jsme se ještě více propojili s dalšími iniciativami jako je Čistý fotbal a Výzva 2021 a na jménech se chceme shodnout. Co teď fotbal potřebuje, to je důvěra veřejnosti. A to jméno musí být dobré, důvěryhodné. Nestačí ovšem jenom obličej, musí mít za sebou silný tým, odborníky na co nejvíce oblastí. Chceme silného předsedu, dobrý tým a správné vize.“

Jste připraveni objíždět okresy a kraje a přesvědčovat lidi, že vy jste ti praví?

„Fotbalová evoluce už v mnoha okresech pracuje. Pokud jde o možný pracovně-politický tým, základem je mít program a nabízet ho. Máme výhodu v obsahu, druhá strana v systému. Věříme ovšem, že lidi uvěří čistotě našich myšlenek. Pořád sázíme na to, že lidé uvěří, že se ta změna myšlení i systému může podařit. Že v klubech pochopí, že se jim vyplatí dávat raději peníze do mládeže než na získávání nějaké krátkodobé výhody. Nesoustředit se na to, jak naklonit rovinu o víkendu, ale zaměřit se na to podstatnější, tedy budování klubu na pevných základech. Já tomu věřím, ačkoliv nikoho nepodceňuji. Nechceme, aby i po téhle obří kauze zůstalo vše při starém. Složení výkonného výboru se třeba nezmění, anebo jen kosmeticky pro vnímání veřejnosti. Lidi si řeknou, že se fotbal zbláznil a nemá žádnou sebereflexi. Toho se bojím. I té varianty, o které se mluví, že se vytáhne jen jedno jméno, aby to vypadalo jako velká změna.“

Ale i vy jste jedenáct let seděl na Strahově s Romanem Berbrem či Miroslavem Peltou.

„Byl jsem na Strahově mnohem dřív, než se tam ve funkcích výkonného výboru objevili Berbr s Miroslavem Peltou. Miroslav Pelta byl za mého působení až třetí předseda a já už v tu dobu čtyři roky nejvyšší úřednickou funkci zastával. A to, že jsem vydržel ve funkci právě tak dlouho, těch téměř dvacet let, spíš beru jako reflexi toho, že jsem se vždy snažil být objektivní, korektní a nikdy jsem nehrál žádné politické hry. Staral jsem se se svým sekretariátem výhradně o plnění úkolů, které nám zadal VV FAČR, a lidé ve fotbalovém hnutí dobře vědí, že jsem pro ně dělal to nejlepší, co jsem dokázal. Totéž se teď snažím dělat dál.“

