Berbrova pyramida. Opil se mocí, říká Kubíček. Popsal, jak se platilo sudím

Zná Romana Berbra víc než čtvrtstoletí. Jiří Kubíček byl u toho, když ho kluby v půli 90. let poslaly z ligy jako rozhodčího. Přiznává, že sudím musela platit i olomoucká Sigma, v níž dělal sportovního ředitele. Pak sledoval, jak si Berbr staví mocenskou pyramidu, z jejíhož vrcholu ho coby místopředsedu fotbalové asociace (FAČR) srazilo až obvinění z korupce. „V určitých chvílích byl jako Napoleon, viděl jen své Já,“ říká Kubíček. Dlouholetý moravský předák pro iSport Premium popsal, jak se platilo rozhodčím a rozebírá i to, co by se mělo dít teď, a nabízí „svého“ kandidáta na předsedu: fotbalového diplomata Petra Fouska.

Vidí hříchy Romana Berbra, ale ani netají, že s ním uměl najít společnou řeč. „Měl jsem s ním ryze profesionální vztah. Nechodili jsme na pivo, nebyl jsem pro něho partner. Neumím se sklánět a plnit pokyny. Na rovinu vám ale řekl: Nemám tě rád, máš na vysvětlení jednu minutu. A jinak se s tebou nebavím. Já to řekl, on to posoudil a odpověděl. Ano, nebo Ne,“ líčí Kubíček. „Proto jsem mu vyhověl, když se na mě po roce 2009 s něčím obrátil. A on mi zase pomohl s případem Zbyňka Pospěcha,“ rekapituluje.

Překvapilo vás, že Romana Berbra zatkla policie?

„Jestli je pravda to, z čeho ho obvinili a co je zveřejněno, tak se zbláznil. Volat a ovlivňovat rozhodčího v nižších soutěžích, tomu vůbec nerozumím. Nechápu, že se tak silný člověk může zabývat tak malou věcí, na které ho mohou chytnout. Nebo tím, že vyvedl ze systému nějaké peníze. Vždyť mu muselo být jasné, že od kauzy Mirka Pelty na něho mají tolik střeliva, že čekají jen na chybičku. Takže jestli volal rozhodčím a vyvedl peníze, asi ho dostihne trest. Popisuje to Ladislav Mňačko v knize Jak chutná moc. V určitých chvílích se Roman choval jako Napoleon. Ten také nikdy neměl táhnout do Ruska, vždyť všechny porážel, bylo to zbytečné. Jenže viděl před sebou jen své Já. Ach, to ego...“

Viděl jste, jak své moci podléhá?

„Ne, nebyl jsem mu nablízku. A právě proto jsem byl tak překvapený.“

Berbr byl jako rozhodčí spjat s děním v českém fotbale na začátku 90. let. Vidíte nějaký předěl v tom, jak se sudí chovali a jak se rozvíjelo korupční prostředí?

„Do roku 1990 to řídila strana a vláda. Dozvěděli jsme se, že aby Sigma nebyla v nemilosti, máme šéfovi komise rozhodčích něco dovézt. Tak funkcionáři koupili Leninovy spisy, dali do nich obálku třeba s deseti tisíci, on si ji vzal a dal do knihovny. A pak se kniha dostala k jinému soudruhovi a ten ji otevřel... Ve federální lize se rozhodčí dělili na dvě party. Slováci se řídili jinou filosofií než Češi. Byli jsme rádi, když nás přijeli pískat, Jozef Marko byl skvělý. Na Slovensku taky připískávali, ale byla to ´pohodička´ ve srovnání s Čechami, tam se nedalo jezdit. To byl masakr. Největší ´klondajk´ začal zrušením federální ligy a vznikem samostatné české soutěže v roce 1993.“

Jak to vypadalo?

„To, co se dělo kolem postupu do ní... Tehdejší předseda František Chvalovský rozhodčí dobře nekočíroval a viděl to jako svůj problém. Po zániku federální ligy velká skupina českých sudích vyskočila na vrchol. Jako v politice začala vládnout druhá garnitura, parta z výkonnostního fotbalu. Franta se postavil do čela a nevšiml si toho. Myslel si, že bude předsedou UEFA. A v roce 1993 se vše vyprofilovalo v baráži o postup do samostatné ligy.“

Při zápase s Jabloncem si měl Berbr říct Bohemians o 150 tisíc. To už jste ho musel znát.

„Všechno se dá dohledat v tehdejším tisku. Nás moc nepískal. Všichni rozhodčí si byli podobní, nebyly rozbory výkonů sudích jako dnes. Poprvé jsem Romana Berbra zaregistroval, když jsem se v roce 1990 stal členem ligové komise. Začal jsem objíždět kluby, protože jsem je chtěl dobře zastupovat, mít jejich důvěru. A dozvídal jsem se věci. Třeba od mého ´učitele´ Miloslava Jíchy z Dukly, která začala být v nemilosti. A nejvíc od Dalibora Laciny, který působil v Bohemians. Zavolal si mě a řekl: Juro, tak to dál nejde. Stalo se mi, že mi kapitán přišel říct, že buď o přestávce bude v šuplíku sto pade, nebo máme smůlu.“

Co jste hodlal podniknout?

„Začal jsem přemýšlet, jak to v celém systému udělat. A navrhl jsem, že budeme o rozhodčích hlasovat. Ale ne o jejich kvalitě, ale o důvěře k nim, tedy o morálce. Dařilo se mi do hry dostávat ty, kteří fotbal chtěli dělat dobře, a přesvědčil jsem i Chvalovského. Musím říct: Zaplaťpánbůh za něho. Jako bývalý fotbalista, brankář, věděl, o co jde. Řekl mi: To není špatný nápad. Rozhodli jsme, že před výkonným výborem v červnu 1995 v Drnovicích uděláme anketu. Všichni se rozsadili, vzali si papír s listinou rozhodčích a sedm a více hlasů negativních znamenalo odchod.“

Týkalo se to Lubomíra Pučka, Zdeňka Svatonského, Josefa Zvoniče – a právě Berbra.

„Ano, a Roman pak vystoupil: Za vším je soudruh doktor Kubíček, je to komplot proti nám. Hlavním cílem jeho pomsty je kolega Puček, je nepříčetný, když slyší jeho jméno. Ale aby ho mohl zlikvidovat, nemůže mířit na něj, to by vypadalo podezřele. A Puček mě a drnovického bosse Jana Gottvalda v televizi obvinil, že jsme ho upláceli. Tehdy byl Berbr můj velký protivník, ale to, že dostal sedm hlasů, nebylo moje dílo.“

Ale i vy jste jeho jméno zaškrtl…

„Ano, samozřejmě. Boural mi mou práci. Patřil do skupiny, kterou jsme potřebovali vyřadit. Nechtěli jsme platit rozhodčí. Když jsme to neudělali, byli jsme potrestáni na hřišti. Tohle byla parta, která to dělala. Byl mezi námi základní rozpor: Chceme hrát normálně fotbal a vy to normálně pískejte. A oni řekli: Ne, pískat budeme normálně, když budete platit.“

Peníze z dlaně...

Tehdy jste měl prohlásit, že jste sám rozhodčím nedal víc než padesát tisíc korun. Jak to bylo?

„Vnímal jsem to tak, že v Čechách je velký problém, a když benešovský mecenáš Švarc prohlásil, že musí dávat rozhodčím sto padesát tisíc a víc, podle zápasu, řekl jsem: Nevím o tom, že by někdo dával víc než padesát. To byla chyba. Ven se to dostalo ve smyslu, že Kubíček nedal nikomu víc než padesát. A už mi to nikdo neodpáral. Myslel jsem to tak, že tomu, co říkal Švarc, nevěřím."

Jak jste se tedy k rozhodčím v tomhle směru choval?

„Bylo nám naznačeno, že musíme taky platit. Že rozhodčí mají na odměnách málo peněz. Byli jsme naučení, že když jsme minimálně neprohráli, dali jsme rozhodčímu večeři a něco na cestu. A všem stejně. Fondy na