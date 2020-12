Šmicer: z totálně zoufalého hlavičkáře ke gólům v Premier League

Šmicer se k tématu hlavičkování dostal při hodnocení skvělého výkonu Abdallaha Simy v pražském derby: první gól padl právě po hlavě senegalského objevu. Slávistická kometa přitom na Letné ze vzduchu neudeřila poprvé… „To, co předvedl před tím v Evropské lize s Beer Ševou, kdy přehlavičkoval gólmana, jsem dlouho neviděl. Říkal jsem si jen ´wow´, to bylo něco,“ uznale pokyvuje hlavou Šmicer.

Podle autora 27 reprezentačních gólů se načasování výskoku dá dobře natrénovat: „Nechci se srovnávat se Simou, já byl totálně zoufalej hlavičkář. Když v roce 1993 přišel do Slavie trenér Miroslav Beránek, říkám mu: Míro, já góly hlavou dávat nebudu, to nemá cenu. On ale prý že ne: tak si mě nechával po tréninku na hřišti, postavil na obě strany kluky, co centrovali, a já musel do všeho chodit hlavou.“

Beránkův dril evidentně zabral. „Nakonec jsem dal gól hlavou ve Slavii, v nároďáku, a pak dokonce i v Premier League po standardce. Takže všechno se dá naučit,“ zdůrazňuje někdejší opora Liverpoolu, jejíž premiérová úspěšná hlavička v anglické lize přišla 30. března 2020 v zápase proti Charltonu, kdy byl na hřišti i Patrik Berger.

VIDEO: Šmicrův gól hlavou v čase 4.03

Šmicer nakonec v Premier League zaznamenal celkem tři úspěšné hlavičky. Po trefě do sítě Charltonu se prosadil ještě dvakrát v prosinci 2003 proti Boltonu a Manchesteru City. Zajímavostí je, že asistentem u všech tří gólů byl stejný hráč: Danny Murphy.

