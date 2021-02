Bylo to zlý... Bývalý kanonýr Siegl pomáhal zachránit lidský život

Co přesně se dělo? Siegl jel v úterý večer s parťákem, taky sparťanem, autem, když se spojili se společnou kamarádkou. „Zaplaťpánbůh, že nám dala echo. Říkala, že je jí hrozně špatně,“ přibližuje někdejší reprezentant telefonát. Zvlášť v době, kdy řádí koronavirus, nejde nic takového podcenit. Proto posádka změnila dočasně cíl cesty a vyrazila na pomoc. A hned bylo jasné, že je zle.

„Kamarádka byla skoro v bezvědomí, klepala se, bylo to zlý,“ vyprávěl bývalý útočník, když byl po půlhodině zase na příjmu. Ještě bylo zjevné, jak to s ním zamávalo. „Nebyl to COVID, ale nějaké selhání organismu,“ líčil Siegl. Když s kamarádem viděli, co se děje, neváhali a vytočili známé číslo. „Zavolali jsme rychlou, teď odjeli do nemocnice ve Střešovicích,“ povídal Siegl, když už byl znovu na cestě.

„Třeba jsme zachránili lidský život, snad to bude dobrý...“