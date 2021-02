Sudí Lacina rezignoval na funkci ve fotbale. Prý kvůli štvavé kampani

Ondráškova Cup musím chránit „S ohledem na situaci, která vznikla v souvislosti s právě probíhající veřejnoprávní kontrolou ze strany Královéhradeckého kraje a štvavou mediální kampaní, jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce předsedy spolku i přes to, že jsem si nejsem vědom žádného nekalého jednání či dokonce dotačního podvodu, jak některá média senzacechtivě uvádí. K tomuto kroku jsem se rozhodl jen z důvodu, že se projektu Ondrášovka Cupu usilovně věnuji více než osm let a za tu dobu jsme z turnaje vytvořili největší projekt pro fotbalovou mládež v zemi. Situaci vnímám pouze jako snahu poškodit Ondrášovka Cup skrze moji osobou. Projekt není jen o fotbalovém turnaji, ale také o přispění k výchově a vzdělání dětí. Právě proto nesmím dovolit, aby byl turnaj ohrožován vykonstruovanou kauzou a politickými intrikami. Pevně věřím, že se celá věc co nejdříve vysvětlí a potvrdí se, že ani nemohlo k žádným machinacím dojít. Ondrášovka Cupu do budoucna přeji, aby se dále rozvíjel a byl úspěšným projektem jako doposud.“