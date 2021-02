Skandál ve fotbale? Řeší se dotace na turnaj dětí, v hlavní roli hokejový sudí

1. Královéhradecký kraj prošetřuje půlmilionovou dotaci na pořádání Ondrášovka Cupu U12 v Hradci Králové. Víte z jakého důvodu? 2. Byli jste krajem vyzváni k podání vysvětlení? Pokud ano, čeho se to konkrétně týkalo? 3. Jakým způsobem probíhalo proplacení dotace? 4. Jaké položky a v jaké výši byly z dotace proplaceny? 5. Je pravdou, že dotace byla vrácena? Pokud ano, z jakého důvodu? 6. Jakou roli má v celém případu pan Jaroslav Pavelka? 7. Spolupracoval s ním spolek už v minulosti? Na základě čeho jste si ho vybrali? 8. Jak celý turnaj v Hradci Králové probíhal z hlediska organizace? Kolik bylo rozhodčích, zdravotníků a dalších osob zajišťujících provoz turnaje?

Vyjádření Ondrášovka Cup, z.s. Jako zapsaný spolek standardně čelíme kontrolním úkonům. Víme, že ze strany Královéhradeckého kraje probíhá kontrola, avšak o jejím důvodu ani závěrech nejsme informováni a v jejím průběhu se k ní ani vyjadřovat nemůžeme. Celou dobu existence je projekt z drtivé části financován ze soukromých a sponzorských peněz, což je vzhledem k situaci financování sportu opravdu nelehký úkol. Za osm let existence se stal Ondrášovka cup největším fotbalovým projektem věkových kategorií U8-U13, a to nejen v ČR. Nejedná se v něm pouze o fotbalové turnaje, ale také o přispění k výchově a edukaci sportovní mládeže. Vzhledem k dlouhodobé historii a kreditu projektu Ondrášovka cup se distancujeme od jakýchkoliv spekulací či dokonce mediálních a politických her, které jsou v současné době s fotbalovým prostředím spojovány.