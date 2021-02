Čachry na Pardubicku: Blaschke využil divné stanovy. Volit budou jeho kluby

Že se v pardubickém regionu vedou před volbami ostré boje a že vyhrožování spojené s udáními je jedním z leitmotivů vyhrocené kampaně, před několika týdny obsáhle a konkrétně zdokumentoval deník Sport. V tehdejším textu zároveň poukázal na velmi specificky sepsané stanovy Pardubického krajského fotbalového svazu (PKFS), jichž jde účelově využít k vlastnímu prospěchu, a že výkonný výbor v čele s Michalem Blaschkem si na valnou hromadu může nominovat delegáty ze spřátelených oddílů. K tomu i došlo.

Pojďme od začátku. Patnáctého února se na jednání sešel výkonný výbor PKFS. Jeho úkolem - v poslední den platného mandátu - bylo schválit kluby, které se 24. dubna v Žichlínku zúčastní klíčové volební valné hromady. Co je důležité, ve stanovách je uvedeno, že výkonný výbor tak činí na návrh Sportovně technické komise.

Ta se před jednáním formou per rollam domluvila na výsledném návrhu a připravila seznam dvaceti klubů. „Poslali jsme si to po mailech, předseda komise Braun vše shrnul a finální návrh zaslal k odsouhlasení zpět všem členům,“ říká Miroslav Švihálek, člen komise. STK připravila i záložní variantu v podobě losu, a to v případě, že by původní návrh nebyl výkonným výborem přijat. Redakce má k dispozici kompletní mailovou korespondenci.

Na výkonném výboru však šéf STK Karel Braun návrh údajně vůbec nepředložil. „K ničemu takovému nedošlo, žádný seznam jsem neobdržel,“ tvrdí Aleš Meloun, člen VV, který byl jednání osobně přítomen. „Byla to pečlivě připravená akce,“ prohlašuje Švihálek.

Jak se v Pardubickém kraji delegují kluby na VH? 20 z okresu – pět delegátů vysílá každý okresní fotbalový svaz 20 z kraje – schválí výkonný výbor svazu na návrh Sportovně technické komise Kandidáti na předsedu PKFS Michal Blaschke René Živný

Jak tedy došlo k zvolení klubů na valnou hromadu? Michal Blaschke měl z pozice předsedy vybídnout členy výboru, aby každý napsal svůj seznam dvaceti klubů. „Ano, po diskusi členů výboru převážila varianta výběru každého člena výkonného výboru,“ říká Meloun. Jeho tezi podporuje i komunikace elektronickou poštou mezi Švihálkem a Braunem. „Ahoj Karle, po zhlédnutí posledního emailu jsem trochu „rozhozen“ formou určení klubů na