KARLOS SHOW: Sparta, nebo Slavia? Poborského dotlačili k jasné odpovědi

V roce 1996 se Slavií, po startu nového milénia dokonce dvakrát se Spartou. Karel Poborský je zapsaný jako šampion do historie obou klubů. A i když je Jihočech, mezi odvěkými rivaly prostě musí mít jasno: „Moje srdce je Sparta,“ prohlásil upřímně v Karlos Show. „Odehrál jsem tam tři roky a mám k ní vztah dodnes. Cítím se sparťanem,“ odpověděl na jasnou otázku.

Letenský klub prošel nedávno velkou změnou, když jako trenéra angažoval Pavla Vrbu, který se proslavil tituly s rivaly z Plzně. „Myslím, že je to kvalitní trenér. Asi v pětce na českém trhu. Ale ve Spartě se za posledních 18 let vystřídalo 17 trenérů, což je strašně moc. I trenér potřebuje klid na práci, aby si to všechno sedlo,“ vysvětloval.

Velký třeskem prochází celý český fotbal. Bývalý místopředseda FAČR a jeden z nejmocnějších mužů v českém fotbale Roman Berbr strávil dlouhé měsíce ve vazbě a netrpělivě se čeká na volby nového vedení. Poborský je navíc přímo zaměstnancem asociace a atmosféra dopadá na jeho práci.

„Pro mě je to velice složitá doba. Jsem tam každý den, děláme spoustu věcí pro mládež a tyhle kauzy nás furt sráží. Fotbal je jen jeden, takže pohled na nás je hodně podobný a ty projekty si to nezaslouží. Teď nás čekají volby. Doufejme, že demokratický. Po dlouhý době opravdu čistý volby. Snad fotbal vykročí ze stínu, narovná se a ukáže svojí dominanci. Co se týká základny, jsme dominantní a měli bychom se tak chovat. Ale je to složité, když máme máslo na hlavě?“ ptá se.

Svého kandidáta neprozradil, sám ale přemýšlí o tom, že se bude ucházet o vysoké funkce.

