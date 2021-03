Pelé dostal vakcínu proti koronaviru: Nezapomenutelný den!

Pelému je přes 80 let a dnes už těžko chodí • Netflix

Legendární brazilský fotbalista Pelé absolvoval první dávku očkování proti koronaviru a označil to za výjimečný okamžik svého života. Kde se v úterý osmdesátiletý trojnásobný mistr světa vakcinaci podrobil, blíže nespecifikoval, nicméně od loňského začátku pandemie setrvával doma ve městě Guarajá mimo Sao Paulo.

„Je to nezapomenutelný den. Dostal jsem vakcínu,“ napsal Pelé na instagramu a sdílel i svou fotografii v roušce, jak dostává injekci do pravého ramene. „Pandemie však ještě neskončila. Musíme být nadále disciplinovaní, abychom byli v pořádku, dokud nebude mít vakcínu co nejvíce lidí,“ doplnil.

Brazílie patří mezi země s druhým největším počtem úmrtí na covid-19 na světě. Počet obětí se už blíží k 260 tisícům. Minulý týden byl pro jihoamerickou zemi nejkritičtější od začátku pandemie, kdy v souvislosti s onemocněním zemřelo 8244 lidí. Očkována byla zatím jen necelá čtyři procenta populace.

„Když jdete ven, nezapomeňte prosím na roušku a dodržujete odstup od ostatních. Přejde to, pokud budeme myslet na ostatní a navzájem si pomáhat,“ uvedl Pelé.