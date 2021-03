Deset let od úmrtí slovenského fotbalisty století: Vzpomínky na Bimba

Ján Popluhár, někdejší československý reprezentant, skonal ve věku 75 let. • Archív Nového Času

Vicemistr světa. První československý Fotbalista roku. Dobrá duše a gentleman nejen na zeleném jevišti. I tohle byl Ján Popluhár, kterého na Slovensku vyhlásili Fotbalistou století. Teď už se na něj jen vzpomíná, zítra uplyne deset let od jeho smrti. Něžně se mu přezdívalo Bimbo, platil za jednoho z nejlepších stoperů svojí generace a nikdy nedostal žlutou ani červenou kartu.

Znáte Bernolákovo? Městečko na východ od Bratislavy a patnáct minut od letiště Milana Rastislava Štefánika se rychle rozrůstá, ale má i pestrou minulost. Narodil se tam fenomenální trumpetista Laco Déczi nebo – ach ano, fotbalový král Ján Popluhár. Sportovní areál v Bernolákovu nese jeho jméno a na čestné místo v útrobách stadionu pověsili jeho památeční fotografi i, na které ve výskoku odkopává míč.

„Letěl do naší prázdné brány,“ nostalgicky vzpomínal Popluhár. Scéna z fotky se stala ve čtvrtfi nále mistrovství světa 1962: pohotový stoper stihl odkopnout míč do bezpečí, Československo porazilo Maďarsko 1:0 a přiblížilo se k senzačnímu stříbru.

Vyhlášený poctivec z Bernolákova na něm měl zásadní podíl. Pikantní je, že začínal v záloze, kde ho to coby teenagera bavilo nejvíc, ovšem trenéři ho neustále vraceli o řadu níž. Nakonec vyrostl v jednoho z nejlepších stoperů svojí doby – a hrál mimořádně čistě.

Místo síly sázel na rychlost a chytrost: než aby protivníka fauloval, snažil se ho vytlačit do bezpečného prostoru, nebo mu rovnou sebrat míč. „Fotbal je krásný, když je čistý, ne?“ usmíval se. „Možná zní neuvěřitelně, že mě za devatenáct let ani jednou nevyloučili, ale já vždycky hrál s ohledem na soupeře.“

Výtečný hlavičkář odkopal přes deset let v bratislavském Slovanu, kterému v roce 1969 pomohl k historickému triumfu v Poháru vítězů pohárů a od hravého trenéra Leopolda Šťastného dostal přezdívku Bimbo: „Jáno, ty jsi takový beránek…“

Platil za železného muže: často hrál navzdory nesnesitelné bolesti v levém kotníku a reportéři ho s úctou přirovnávali k betonové zdi. „Nedal se obejít, byl jako sloup. Když jsem šel proti němu, radši jsem někomu nahrál,“ přiznal Popluhárův parťák z reprezentace Josef Masopust.

Společně pro Československo získali bronz z prvního mistrovství Evropy 1960 a dva roky nato šokovali světovým stříbrem v Chile. Sedmadvacetiletý Popluhár šéfoval pevné obraně, která třeba ve skupině proti Pelého Brazílii udržela nulu, a ve Viňa del Mar málem přišel o život. Při vycházce měl na kraji skalního masivu co dělat, aby se nezřítil ze stopadesátimetrového srázu. Štěrk mu ujížděl pod nohama, mával rukama a v duchu se modlil, aby to ustál: „Hodně dlouho trvalo, než jsem to rozdýchal a mohl jít dál.“

Rozjetí Čechoslováci ve skupině za sebou nechali Španělsko s Mexikem a pak zvládli bitvy s Maďarskem i Jugoslávií. Prohrané finále s Brazílií sice mrzelo, ale domů se vrátili jako hrdinové. Pikantní moment: zmatený šéf ČSTV František Vodsloň si při ceremoniálu na Strahově spletl Popluhára s vedoucím výpravy Václavem Jírou.

V reprezentaci byl osmnáctkrát kapitánem a svůj jediný gól vstřelil Brazilcům stylově na Maracaná, levačkou z přímáku dvacet metrů od branky. Taky si říkáte, kde mohl být, kdyby mohl odejít do ciziny dřív než po třicítce? Až na konci kariéry si směl krátce zahrát v Lyonu.

Zvali ho do hvězdných výběrů Evropy a světa, byl i na rozlučce legendárního sira Stanleyho Matthewse. Po kariéře dělal kustoda slovenského národního týmu, založil nadaci na podporu bývalých reprezentantů a doma na zahrádce rád vzpomínal. A že bylo na co.