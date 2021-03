Hokejový sudí Lacina má problém! Dotační kauzu přebírá policie

Dotační kauza, v níž jako hlavní aktér figuruje hokejový sudí Petr Lacina, má další vývoj. Kontrolní odbor Královéhradeckého kraje posuzující dotaci ve výši půl milionu korun pro finálový turnaj Ondrášovka Cup konaný v minulém roce v Hradci Králové shledal vážné rozpory ve vyúčtování a úřad celou záležitost předává Policii České republiky. „Žadatel nás uvedl v omyl a nárokoval si peníze v rozporu s tím, co bylo uvedeno v žádosti,“ konstatoval Martin Červíček, hejtman kraje.

V únoru loňského roku si zapsaný spolek Ondrášovka Cup – Pohár mládeže, jejímž předsedou byl hokejový rozhodčí Petr Lacina, zažádal u Královéhradeckého kraje o půlmilionovou dotaci na finálový turnaj kategorie U12 v Hradci Králové. Navzdory vysoce nestandardní částce mu byla požadovaná suma přiklepnuta. Problém nastal při zpětném vyúčtování. Podle informací iSport.cz byly doklady vystavěné na nepravdivých skutečnostech, na osoby, které se akce vůbec neúčastnily. Pod fakturami navíc došlo k zfalšování podpisů…

Byť se Lacina hájil, že vše proběhlo transparentně, není si vědom žádného nekalého jednání a že jde pouze o štvavou kampaň senzacechtivých médií, šetření kraje se s jeho vysvětlením neztotožnilo. Celou věc předává policii kvůli podezření z dotačního podvodu.

„Během kontroly poskytnuté půlmilionové dotace na projekt Ondrášovka Cup 2020 se zjistilo mnoho nesprávností a nepravdivých informací, které nebyly v souladu s předloženou žádostí. A to už vůbec nemluvím o tom, že když se doklady kontrolovaly, tak jsme nalezli plno rozporů ve smyslu toho, co mohlo a nemohlo být uhrazeno, jestli služby a dodávky byly vůbec poskytnuty,“ uvedl na tiskové konferenci hejtman Martin Červíček. „Rada kraje rozhodla, že zprávu kontrolního odboru bere na vědomí a vzhledem k výše uvedeným zjištěním bude podáno orgánům činným v trestním řízení oznámení pro podezření ze spáchání trestního činu dotačního podvodu podle ústavního paragrafu 212 trestního zákona.“

Podle zjištění Sportu byly vyfakturované sumy nejen nezvykle vysoké, ale především podvodně vykázané. Spolek si měl účtovat zhruba třicet rozhodčích – údajně ze Středočeského kraje - v celkové výši 130 tisíc korun. Nikdo z nich se však turnaje v hradeckém areálu Háječek neúčastnil, což potvrdilo několik na sobě nezávislých osob. Stejné to bylo s výkazem zdravotníků. Dále si měl spolek předsedy Laciny účtovat za posekání travnatých hřišť, za zapůjčení lajnovačky, ale také přenosných branek a praporků. Ovšem nic takového nebylo třeba dodávat, vše bylo na místě, navíc hřiště nejsou na akcích Ondrášovka Cupu praporky vůbec označeny…

Pod většinou faktur byl podepsaný Jan Míl, trenér mládeže Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Před Vánocemi byl do sídla kraje pozván, aby vysvětlil pravost dokumentů. „Ty výplatnice jsem viděl poprvé v životě. Samozřejmě, že jsem nic takového nepodepsal,“ řekl iSport.cz. V minulých dnech měl také on předat celou záležitost do rukou policie a podat trestní oznámení.

Po vypuknutí celé aféry Petr Lacina rezignoval na pozici předsedy spolku Ondrášovka Cup – Pohár mládeže s tím, že celý skandál vnímá jako snahu poškodit Ondrášovka Cup skrze jeho osobu. „Projekt není jen o fotbalovém turnaji, ale také o přispění k výchově a vzdělání dětí. Právě proto nesmím dovolit, aby byl turnaj ohrožován vykonstruovanou kauzou a politickými intrikami. Pevně věřím, že se celá věc co nejdříve vysvětlí a potvrdí se, že ani nemohlo k žádným machinacím dojít,“ uvedl ve svém prohlášení.

Vzhledem k tomu, že je aktivním extraligovým rozhodčím, komise sudích mu do vyřešení případu pozastavila delegace na utkání hokejové extraligy. Po dvou týdnech začal Lacina znovu pískat.