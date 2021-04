Nejsme podvodníci, vzkazují kluby z Prachaticka předsedovi OFS. O dotace nešlo!

Podvod! volal Jiří Trněný, předseda Okresního fotbalového svazu v Prachaticích. A také se o tom rozpovídal pro Sport Magazín, který tento detail zasadil do svého únorového speciálního čísla o stavu českého fotbalu v době po zatčení bývalého bosse Romana Berbra.

Tři dotčené kluby – Prachatice, Strunkovice nad Blanicí a Vacov – se ozvaly. Vadí jim především uvedená spojitost, že svůj přešlap proti řádům spáchaly kvůli udělení dotací. A vysvětlují, co přesně se 13. června před necelými třemi lety podle nich stalo.

„Tehdy vládlo extrémně nepříznivé počasí,“ vypráví Tomáš Vávra, trenér přípravky Tatranu Prachatice. „Silný déšť a vítr, teplota okolo sedmi stupňů. Domluvili jsme se tedy s trenéry ostatních týmů na odložení zápasů na 20. června a telefonicky jsem o tuto změnu zažádal předsedu OFS Prachatice pana Trněného.“

Vávrovu verzi potvrzují i zástupci obou zbývajících klubů.

„Společně s trenéry zúčastněných týmů jsme se dohodli na odložení zápasů z důvodu nepříznivého počasí a v zájmu zachování zdraví dětí, kterým v té době bylo šest až osm let,“ říká Martin Voják, tehdejší trenér Vacova.

„Z důvodů nepříznivého počasí, vytrvalého deště jsme měli k dispozici malý počet hráčů – rodiče je nechtěli pustit. S trenéry soupeře jsme se domluvili, že utkání odehrajeme v nejbližším možném termínu,“ píší ze Strunkovic.

Jenže nastal problém. Jiří Trněný, šéf prachatického fotbalového okresu známý též jako někdejší odpůrce Romana Berbra, s odložením nesouhlasil.

Utkání se tak podle rozhodnutí příslušného orgánu měla odehrát. Trenéři a rodiče se však rozhodli neuposlechnout. „I přes fakt, že hráči jsou děti převážně ve věku 5–6 let, pan Trněný trval striktně na odehrání zápasů v daném termínu. Po dohodě trenérů s rodiči hráčů došlo ke shodě, že v tomto počasí nutit hrát děti nebudeme,“ popisuje Tomáš Vávra. „Soutěž mini přípravek okresu je pro malé děti na začátku jejich fotbalové kariéry, z které si mají odnést lásku a radost ze hry. Je pravdou, že děti nejsou z cukru a je třeba je občas vystavit i ‚nepohodlí‘, jak to je například na krajských soutěžích, ale v tomto případě k tomu nebyl sebemenší důvod.“

Zápisy o utkání ovšem účastníci vyplnili, jako by se hrálo. „Rozešli jsme se s tím, že zápas odehrajeme 20. června a zápisy k nepřeloženým utkáním jsme napsali fiktivně,“ přiznává Vávra.

Že se duely nehrály, ovšem prasklo. Jiří Trněný totiž měl podezření, jak se věc vyvine. A proto si na hřiště sám zašel a navrch zavolal Lukáši Říhovi z iniciativy Čistý fotbal. Ten se na stadion v čase zápasů rovněž vypravil.

„Když jsem našel prázdné hřiště, vytočil jsem číslo trenéra jednoho z mužstev, abych se zeptal, co se děje. Odpověď? Co by se dělo, hrajeme zápas, odpověděl mi,“ líčí Říha.

Což nebyla pravda.

Proto Jiří Trněný udělil všem zúčastněným pokutu a utkání kontumoval. „Mně vadí, že pan Trněný znal pravý důvod toho, proč se nehrálo, ale nepřiznal to,“ zlobí se Petr Kouba, předseda FK Tatran Prachatice.

Tomáši Vávrovi vadí, že článek podle něj naznačoval, že událost vypovídá o berbrovských praktikách klubů. „Ne. Nebyli jsme prodlouženou rukou pana Berbra,“ odmítá.

A ještě si přisazuje. „Co bylo výsledkem toho všeho? Znechucení rodičů i trenérů a nedůvěra k předsedovi OFS. Opravdu je toto ta správná cesta, jak přilákat a udržet děti u fotbalu? Opravdu je tou cestou striktní dodržování pravidel bez rozumného nadhledu? Každému předsedovi by mělo jít předně o český fotbal, který začíná právě u těch nejmenších fotbalistů a jejich rodičů. Bez jejich důvěry a podpory, nezmůžeme nic. Takže prosím zamyslete se a buďte opravdovým zachráncem českého fotbalu,“ vzkazuje prachatický trenér prachatickému předsedovi svazu.

Co on na to?

„S takovým výkladem nemůžu souhlasit,“ oponuje Trněný. „Především proto, že podmínky nebyly takové, aby děti – i malé – nemohly hrát fotbal. Vím to, protože jsem v danou dobu byl na místě také přítomen. Proto jsem nepovolil odklad utkání. Na hřišti kromě mě nikdo nebyl, jen pán, co dělal zápis. Jinak ani noha. A ve chvíli, kdy navzdory mému nesouhlasu kluby nenastoupily a dokonce vytvořily fiktivní zápis, musel jsem udělit pokutu,“ říká Jiří Trněný.

Co dotčeným klubům vadí nejvíce, je tvrzení ve Sport Magazínu, že fiktivní zápisy vznikly proto, aby nebylo ohroženo čerpání dotací. „Všechny dotační programy vedeme a čerpáme podle pravidel. Zasíláme jejich řádné vyúčtování a jsme kontrolováni. Proto je pro nás toto zásadní otázka, aby nás někdo v tisku neprávem napadal,“ ohrazuje se prachatický předseda Petr Kouba.