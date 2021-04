Fevoluce vládne v dalším „Berbrově“ okrese. Blaschke před volbou odstoupil

Hroutí se další impérium ovládané lidmi od Romana Berbra. Po ústupu Miroslava Liby ve Středočeském kraji se do defenzivy dostal také Michal Blaschke. Těsně před hlasováním o předsedu Okresního fotbalového svazu v Ústí nad Orlicí odstoupil od obhajoby. Novým šéfem se stal Roman Žďárský, kandidát Fevoluce. Iniciativa, jejíž hlavní tváří je Vladimír Šmicer, během volební supersoboty získala čtyři předsednická křesla.

Hlavní pozornost byla upřena do Ústí nad Orlicí. Už několik dní, spíše však týdnů, se vědělo, že skalní berbrovec Michal Blaschke má mizivou šanci na zvolení. Drtivá většina klubů chtěla změnu poměrů v regionu a byla připravena dát hlasy Romanu Žďárskému, kandidátovi Fevoluce.

K souboji nakonec ani nedošlo. Ředitel pobočky Úřadu práce v Lanškrouně krátce před hlasováním z boje odstoupil. „Že k takovému kroku může dojít, jsme věděli. Šířily se informace, že Michal kandidovat nebude, ale pak zase šly zprávy, že do toho půjde. Byli jsme na vážkách. Nicméně to dopadlo, jak to dopadlo. Jsem rád, že se vše odehrálo bez problémů a korektně,“ řekl Sportu novopečený předseda Roman Žďárský.

Blaschke během valné hromady vystoupil. V řeči zhodnotil poslední rok ve funkci. Poté, co byl zvolen předsedou jeho konkurent, se beze slova sebral a odjel. Se Žďárským – vyjma úvodního pozdravu – neprohodil ani slovo.

„Volby jsme vyhráli, ale nebudu říkat, že mě to těší. Stojí před námi hromada práce. Pokud se rozjedou soutěže, musíme zajistit jejich hladký průběh,“ dodal Žďárský, který získal devětadvacet hlasů, dalších devět delegátů se zdrželo, proti nebyl nikdo. Fevoluce navíc ovládla celý výkonný výbor.

S určitostí jde o zajímavý signál směrem ke Krajské valné hromadě Pardubického kraje, kde je zatím předsedou rovněž Michal Blaschke. Není ovšem jisté, zda bude kandidovat, respektive doteď svoje angažmá nevyhlásil. Za Fevoluci se 24. dubna v Žichlínku chystá do boje René Živný. Bývalý radní Pardubického kraje v sobotu uspěl v boji o předsedu pardubického OFS. Získal třiačtyřicet hlasů hlasů, jeho protivník Petr Rydval pouze sedm.

V sobotu se volilo i v dalších okresech. V Tachově a Lounech uspěli kandidáti Fevoluce, v dalších regionech – v Českých Budějovicích, Nymburce, Praze-východ – nikoli. V Domažlicích do voleb FE nikoho nepostavila.

Výsledky z Nymburka a Prahy-východ mimo jiné znamenají, že tábor Miroslava Liby ve Středočeském kraji snížil či dokonce vyrovnal počet získaných okresů. Záleží také na tom, kam se přikloní vítězný Josef Novák z Prahy-východ. Miroslav Liba pro Sport už řekl, že post krajského předsedy obhajovat nebude, ale je pravděpodobné, že nějaký kandidát z jeho tábora vzejde.