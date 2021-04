Rozhodčí Hytych o korupci i obrodě: Berbr byl velitel, seberte sudím funkce

I on snil o tom, že se dostane do ligy. Poznal však, jak to chodí s postupy rozhodčích a jak se rozpíná vláda bosse Romana Berbra. Viděl obálky s penězi, slyšel, komu se má přát. Dnes rozhodčí Arnošt Hytych (52) píská třetí čtvrtou třídu na Moravě a tvrdí, že nemá ambice se nikam drát. Přeje si však změnu a pozor – sudí varuje před mocí arbitrů. „Aktivní rozhodčí by neměli zastávat funkce. Je to střet zájmů, který vybízí ke korupci,“ říká v době, kdy jsou v plném proudu okresní volby.

Ač pochází z Moravy, pohyboval se léta v soutěžích na území Čech. A zažil, jak to chodí v dolních patrech. Na severu se potkal i s Markem Pilným, který se „proslavil“ opileckou etudou na ligovém utkání, ale patří i mezi sudí, kteří pevně obsadili pozice...

Vraťme se nejprve ještě do doby Romana Berbra a o nějakých patnáct let zpátky. Odkdy vám v nižších soutěžích bylo jasné, že řídí sudí?

„Vybavuju si seminář v Praze poté, co se stal předsedou Řídící komise pro Čechy Rostislav Votík. Mluvil jako první. To, co následovalo, bylo v mafiánském stylu a s vykřičníkem na konci. Slovo si vzal Roman Berbr, který nám byl představen tak, že nás bude mít na starosti. Poprvé v životě jsem slyšel jeho projev a na rozdíl od toho Votíkova si ho budu pamatovat do konce života.“

Co vám řekl?

„Začal tím, že ať všechno, co pověděl pan Votík, zapomeneme a že nic z toho neplatí. Že platit bude to, co řekne on, a že je naším velitelem. Byli jsme z toho v šoku. Ti dva se při tom na sebe podívali a pan Votík se usmál. Pak Berbr pokračoval, že všechno zlo a tvrzení o korupci, které se dostanou do médií, jsou z Moravy. Ta že je příčina všech problémů a průserů. A řekl zhruba tohle: Tady to za mě bude jinak. Pokud budete mít jakýkoli problém, opakuji jakýkoli, zavoláte mi a nebudete to řešit s nikým jiným než se mnou. Všichni si napíšete mé telefonní číslo. Pokud se dozvím, že to někdo dělá jinak, pak tady nemá co dělat. Všichni chcete postoupit do ligy. Narovinu říkám, že se tam všichni nedostanete. Díky výkonnosti tak jeden, možná ve výjimečném případě dva. Zapamatujte si, že u ostatních to bude něco za něco.“

Na tři tisíce utkání odřízených na území celé republiky má podle svých slov za sebou sudí Arnošt Hytych. A přesně poznal, proč mají sudí takovou moc







Jak na vás vystoupení zapůsobilo? Pochopili jste, jak Berbr rozhodčí využívá pro své cíle?

„Po tomhle semináři mi spadla brada... Jinak není bez zajímavosti, že na něm byl i budoucí – a dnes již bývalý – policejní prezident a řada sudích se zaměstnáním u policie. A velký počet dalších, kteří se pak do ligy dostali a mnozí v ní ještě působí. Všem bylo jasné, kudy do ní vede cesta. Třeba jako Marku Pilnému. Když jsem pak přijel na Moravu, každý, komu jsem řekl, že Berbr bude ovládat fotbal a stane se předsedou, mi řekl, že je to nesmysl. Odpovídal jsem, že uvidí tak za čtyři roky. A má slova se naplnila, tedy až na toho předsedu. Ale toho Berbr držel v šachu.“

S jakými nezvyklými praktikami či postupy jste se jako sudí setkal?