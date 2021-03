Kdo z Čechů nejvíc vydělával: Jágr měl hodně na zápas, Čech vydržel dlouho

U Jaromíra Jágra se dozvíte, kolik inkasoval v průměru za jeden zápas a souhrnou částku, kterou získal během svých angažmá v NHL.

Na trůnu ho pak vystřídal na dlouho dobu Petr Čech. Tomu pomohl především před sezonou 200/09 uzavřený pohádkový pětiletý kontrakt v londýnské Chelsea. Kolik vydělával fotbalem a kolik reklamou? A proč už Jágr nebral v té době víc?

I po přestupu do Arsenalu by si Čech udržel prvenství, kdyby... ho v roce 2017 nesesadil na druhé místo hokejista Jakub Voráček, který do čela žebříčku poskočil díky tomu, že vstoupila v platnost jeho monstrózní smlouva s Philadelphií Flyers. „Já za to nemůžu, že mi to dali,“ vtipkoval v talk show 7 pádů Honzy Dědka. Kolik to bylo?

A pak na řadu překvapivě zástupce basketbalu. Tomáš Satoranský se jako aktuální vládce do čela žebříčku vyhoupl díky přestupu z Washington Wizards do Chicago Bulls. Ve slavném klubu Satoranský podepsal tříletou smlouvu. Jaké má příjmy od klubu a co jeho sponzoři?