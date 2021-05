Průvodce mezi mrakodrapy slaví 90. NEJ náhradník Urban byl věrný Dukle

Pokud máte v knihovně vzácné první vydání Dukly mezi mrakodrapy, vezměte si ten skvost do ruky. Obraťte knihu na zadní stranu přebalu – a na černobílé fotografii spatříte záda borce s jedenáctkou na dresu, jak si vykračuje po New Yorku. Digitální hodiny nad klasickým logem Coca Coly symbolicky ukazují 11:11.

Muž na fotce je Ivo Urban, i on s Duklou třikrát vyrazil mezi mrakodrapy na Americký pohár. Za Atlantikem měl stejnou roli jako doma: do našlapané zálohy s Josefem Masopustem či Svatoplukem Pluskalem se většinou nevešel, ale byl připravený kdykoliv zaskočit a pomoct k vítězstvím, která Dukla sbírala po hrstech.

„Ten, kdo má hojnost, postrádá někdy radost z přemíry, on uměl naopak vychutnávat jako nikdo v mužstvu to málo s veškerým obsahem toho slova,“ poeticky psal Ota Pavel. „Zápasy, v nichž startoval, hrával třikrát, čtyřikrát, a aby mu dlouho vydržely, promýšlel každý dobře přihraný a vystřelený míč.“

Sympaťák s výrazným obočím a plnými rty by nejspíš všude jinde patřil do základu, on ale zůstával věrný Dukle. Z Holešovic, kde si jako kluk kopal na ulici s tenisákem, to měl na Julisku osm zastávek tramvají.

Kopcovitou cestu na stadion mohl brát jako ideální rozcvičku před tréninkem, v kterém málokdy chyběly drastické výběhy devadesáti šesti strmých schodů. „Doma ten den nesmírně rádi jezdíme výtahem,“ trefně vyprávěl Ota Pavel, s nímž Urban bydlel ve stejné ulici.

Už během kariéry se vymykal jako dopisovatel vojenského tisku a taky si udělal státnici z angličtiny. Díky tomu mohl výpravě na zájezdech tlumočit, zařizovat první poslední a představovat svoje parťáky potentátům.

Před Duklou a po Dukle hrával ve Slavii, která se po Únoru 48 nuceně jmenovala Dynamo, a když ve třiatřiceti skončil, začal se naplno věnovat novinařině. Psal do tehdejšího Rudého práva a posledních dvanáct let před revolucí byl předsedou Klubu sportovních novinářů.

Vlastně ještě nedávno chodíval běhat na Julisku, ale devadesátka Urbana podle jeho přátel bohužel nezastihla v nejlepší kondici. Škoda, bylo by kouzelné probrat s ním jeho vzpomínky na velké zápasy, moře trofejí a ikonické spoluhráče. Dopřejme mu klid, ve svém věku si ho zaslouží.

Když ne osobně, tak aspoň na dálku: všechno nejlepší ke kulatinám, pane Urbane!

