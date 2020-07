Nedostižný Ota Pavel a hledání opravdového sportu. Co je za oponou? | iSport.cz

„Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk. Malíř a redaktor Ota Mašek skoro omdlel, fotoreportér Jarda Skála přestal fotografovat. Trenér Remsa si omýval obličej sněhem a písklavý skokan Nor Wirkola přestal pískat.“ Takhle Ota Pavel vylíčil zlatý olympijský skok Jiřího Rašky v Grenoblu 1968. • čtk