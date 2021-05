Všichni kandidáti do vedení FAČR: do hry se hlásí Tvrdík, Šádek či Malík

Ke čtvrtečnímu poledni skončil termín, do kterého mohli uchazeči o funkce ve výkonném výboru FAČR podat svou kandidaturu. Na post předsedy byli kandidáti jasní, na další pozice se objevila zajímavá jména jako Jaroslav Tvrdík za kluby či Martin Malík mezi kandidáty na místopředsedu. Projděte si seznam všech kandidátů do VV i podrobnosti o volbách. Fotbalové volby sledujeme ONLINE ZDE>>>

Do vedení FAČR kandidují i Jaroslav Tvrdík či bývalý předseda Martin Malík

Předseda

(1 volené místo)

Kandidáti

Petr Fousek

Karel Poborský

Vladimír Šmicer

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti valné hromady (až 202 hlasů)

Co je potřeba ke zvolení

a) v prvním kole nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory

b) ve druhém kole nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů bez ohledu na komory

c) ve třetím kole nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů bez ohledu na komory s tím, že z druhého kola postupují ti kandidáti, kteří ve druhém kole získali nejvyšší stejný počet hlasů (v překladu: pokud druhé kolo dopadne remízou, jdou do třetí pouze ti, kteří měli nejvyšší počet hlasů, zbytek odpadá)

d) ve čtvrtém kole v případě další remízy los